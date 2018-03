Odnosi: Bližnji vam bodo izpili vso energijo

Pismo bralke: Sem čisto povprečna ženska, stara 47 let. Imam dva otroka, ki sta se rodila pri mojih devetnajstih letih, oba sta doštudirala, mlajši si je že našel službo, starejšemu se še ne mudi. Z možem sva skupaj skoraj trideset let, a se bojim, da ga še zmeraj ne poznam. Zdi se mi, da je vedno bolj nevoščljiv. Nikoli ne pove, kaj misli ali čuti. V nos mu gre tudi to, da zaslužim več kot on. Če le more, se oba s taščo norčujeta iz moje izobrazbe, ki sem si jo pridobila ob delu in ne z rednim študijem kot on. Letos sem si kupila avto. Sosed je prisegel, da je videl moža, kako je zadnja vrata poškodoval z žebljem. Ko si prinesem domov novo obleko, sitnari, da mečem denar skozi okno, namesto da bi ga uporabila za kaj koristnejšega. Moram reči, da imamo kar dober standard, nič nam ne manjka in ne vem, zakaj si ne bi česa privoščila. S prijateljicami smo se dogovorile, da si bomo namesto daril ob rojstnih dnevih privoščile potovanje po Skandinaviji. To ni bilo čisto nič všeč starejšemu sinu. Očital mi je, da skrbim le zase, namesto da bi njemu kupila potapljaško opremo. Besede so me zelo prizadele, saj že več kot deset mesecev poležava doma, namesto da bi si našel kakšno delo. Najhuje je, ko pride na obisk tašča in me na pragu pozdravi z besedami, da je že takrat, ko me je videla prvič, vedela, da bom uničila njenega sina. V bistvu od vas ne potrebujem nobenega posebnega nasveta, prosim vas le, da mi poveste, je to, kar delam, res skrajni egoizem ali ne. Lidija

Milena svetuje: Draga Lidija, vesela sem bila vašega pisma! V prostem času bi lahko pisali anekdote. Iz vsake, še tako žalostne zgodbe ste se pozabavali in s pikrostmi niste skoparili niti na svoj račun. Med branjem sem se sem in tja od srca nasmejala. Tudi v tistem delu, ko vam je tašča ukazala, da se morate še vi malo porediti, da se ne bo toliko videlo, kako debel je postal njen sin. Takšnega nasveta ne slišimo vsak dan!



Čeprav pričakujete le potrditev, da niste noben egoist (to imate!), moram reči, da ni prav, da dopuščate, da vas domači ponižujejo in maltretirajo! Že tisto izkoriščanje, ki se dogaja zunaj doma, je vsega obsojanja vredno, a če mu ni videti konca niti tam, kjer bi se morali počutiti najbolj varne, se neha vsaka šala. Morate začeti postavljati meje! V partnerstvu, kakršno je vaše, je najbolje imeti ločene bančne račune. Za sobivanje pa naj vsak odmeri določeno vsoto za pokritje stroškov in hrane. Sin ni nobena izjema. Sicer pa, če sem iskrena, je čas, da si poišče delo! Služb je dovolj, ne bo mu težko! Upam pa, da niste ena tistih žensk, podobnih gospe, ki je prejšnji teden na facebooku jokala, ker si je njen ljubljeni sin našel delo kar 170 kilometrov stran od doma!



Prav tako ni lepo, da se iz vas norčuje tašča. Zakaj to dopuščate? Bolje prva zamera kot zadnja! Je pa res, da se pri postavljanju meja ne smete spustiti na njeno raven! Tudi z izbranimi besedami, za katerimi naj se skriva vaša dobrohotna srčna kultura, se da povedati marsikaj. Tako in tako pa sami veste, da v medsebojnih odnosih ni nobenega reda zato, ker dovoljujete, da tudi ona seka drva na vašem hrbtu. Še mož si zato upa več, ker ve, da ima v mami idealnega podpornika!



To, da je poškodoval vaš novi avto, bi vas moralo zelo zaskrbeti! Kaže, da se v njem marsikaj kuha! Polagam vam na srce: pogovorite se z njim, ker to, da je bolestno nevošč­ljiv, res ni dobro.



Sicer ste pa, razen ko gre za ožjo družino, zanimiva ženska! Zaradi »kaj bodo rekli sosedje« ste se poročili zelo mladi. Pustili ste šolo in se zaposlili, ker je širša družina, z vašimi starši vred, to zahtevala. Na srečo ste z leti dozorevali, vaše ambicije so se prebudile, dobile krila. Ker ste zelo dosledni, redoljubni, ker radi vidite, da so zastavljeni cilji tudi doseženi, vam je uspelo, da ste v službi napredovali, vaša zasluga je tudi, da ste se pri dobrih petindvajsetih preselili v svojo hišo.



Mož, ki je bolj po tašči, rad jam­ra, krčevito se oklepa starega, ni mu mar za napredek. Da bi poskrbel za osebno rast?! Ni govora. Skupaj z mamo razpreda o krivicah, ki mu jih povzroča žena, haha! V nos mu gredo njeni uspehi, pritožuje pa se tudi nad pokvarjeno družbo, celo (brez heca) nad segrevanjem Zemlje.



Težko ga premaknete iz kalupov. Tragikomično se je bralo, koliko energije ste porabili, da ste končno zamenjali destinacijo za počitnice. Krčevito se je otepal, a potem ko ste na Krku preživeli deset čudovitih dni, je bil zadovoljen, četudi bi raje videl, da se svet postavi na glavo, kot da vam to prizna.



Ker ste vlekli voz naprej, mož pa nazaj, so se v vajinem zakonu začele pojavljati razpoke. Še bolj je postalo kritično, ko sta sinova odrasla. Pri vsem, kar počnete, mož pritiska na zavoro, zadnje leto tudi ob izdat­ni sinovi pomoči.



Četudi ste zapisali, da ne potrebujete nasveta, si ne morem kaj, da ne bi še nekaj dodala.



V skoraj vsem, kar počnete, vas podpiram, vam tudi ploskam! Žal pa to, kar zgradite, s popustljivostjo doma sproti podirate! Tako ne bo šlo več naprej, ker vam bodo bližnji prej ali slej izpili vso energijo.



Sin naj se osamosvoji, vi pa se temeljito pogovorite z možem! Čas bi že bil, da se začne zavedati, da ste vi njegova partnerica in ne mama! Iz nekaterih namigov med vrsticami sem tudi razbrala, da je na psu vajina intimna bližina. Vzemite pobudo v svoje roke, morda vam ga bo uspelo v življenje obuditi na ta način. Ah, ti mamini sinčki, kako lepo bi bilo, če bi s polnoletnostjo odrasli tudi oni!



Spravite v red to nadlogo in bo vse drugače, verjemite!

