Odnosi: Neznosno trpim, ker ga ne morem pozabiti

Pismo bralke: Mineva pet let, kar sem se igrala z ognjem in zaradi tega trpim še danes. Pred tem sem bila poročena štiri leta, zdelo se mi je, da imam lep zakon, osrečevala sta naju dva otroka. Potem pa sem po spletu okoliščin spoznala Njega. Bil je lep kot sam bog, pozoren, nežen, sočuten, ljubeč. Zaljubila sem se vanj kot najstnica, bila sem pripravljena zapustiti moža in otroka ter iti z njim. Ko je videl, da mislim resno, mi je povedal, da je tudi on poročen in da žene v nobenem primeru ne namerava zapustiti. Mislila sem, da tega udarca ne bom preživela. Zbežala sem iz njegovega avta, prepričana, da bom umrla od vsega hudega. Doma je bilo potem peklensko, ker sem morala igrati zadovoljno ženo in srečno mamo. Z Njim sem se srečala še trikrat, vsakič je bilo prelepo. Nakar si je našel drugo, tretjo, četrto. Vse njegove ljubice poznam, ker se pač v okolju, kjer dela, pred menoj ne da nič skriti. Neznosno trpim, ker ga ne morem pozabiti. Vse bi mu odpustila, če bi me le hotel vzeti nazaj. Razmišljam celo, da bi njegovi ženi napisala anonimno pismo. Če ga že jaz ne morem imeti, naj trpi še ona. Klavdija



Milena svetuje: Iz osebnih podatkov, ki ste jih navedli, draga Klavdija, sklepam, da ste stari tam okoli štirideset let, visoko izobraženi, denarja vam ne manjka, tudi drugače vam je postlano z rožicami. Imate krasnega moža, ki vas – tako pravite – obožuje, in dva zlata otroka. Službo imate takšno, da v njej lahko uživate in ni nobene bojazni, da na trgu dela, če se je morda naveličate, ne bi našli celo še česa boljšega. Čeprav vam okolje zavida, trdite, da ste najnesrečnejši človek na svetu. To pa zato, ker ne morete imeti tistega, v kar ste se zapičili. Obnašate se kot razvajen, trmast otrok, življenje pa vam polzi med prsti. Še huje: otroka odraščata brez vaših objemov, pozornosti, možu se predajate le tako, da si v mislih predstavljate, kako vas objema gospod Popolni, ki ste mu poklonili svoje srce in tudi vse druge notranje organe. Z možgani vred.



Ure in ure, ko ponoči ne morete spati, obnavljate spomine na trenutke, ko sta bila skupaj in počela vse tisto, kar počneta moški in ženska, ko se jima »odpili«. Pet let je že minilo od zadnjega poljuba, a vi še zmeraj vztrajate. In to kljub temu, da vas je dotični gospod že zdavnaj pozabil, saj se danes onegavi menda že s peto ljubico, če je, seveda, verjeti vašim izračunom. Koliko jih je imel pred vami, ne veste.



Žalostno, a resnično: v pismu niste niti enkrat samkrat pogledali resnici v obraz. Če bi, bi vsaj med vrsticami zapisali, da ste se zapletli z barabinom, ki se zaveda svojega lepega telesa, na katerega se lepijo tepke vašega kova. Najraje seveda poročene, ker se jih tudi najlažje znebi, ko postanejo nadležne in prezahtevne ali takrat, ko ugleda novo žrtev, po kateri se mu pocedijo sline. Niti za trenutek ne pomislite, da ta človek nima srca, saj se od takšnih, kot ste vi, vedno znova vrača domov, k ženi, hipotetično lahko z njo tudi spi, čeprav je prej z vami ali kakšno drugo preživel prelestno popoldne v kakšni hotelski postelji.



Kdo ve, kako ji laže, se pretvarja! Sanja se vam ne, je do nje vsaj prijazen, jo morda tepe ali kako drugače psihično in fizično ponižuje. Če je že vam nekoč – sicer med igro – poskušal zviti roko na hrbtu, pa ste to grobost vzeli za šalo, kdo ve, s kakšnimi prijemi drži v šahu ženo, da prenaša njegove skoke čez plot leta in leta. Ste se kdaj vprašali, kako odraščajo njegovi trije sinovi, ki so že v najstniških letih? Mislite, da jim je lahko, ko očeta ni nikoli doma, ker se raje kurba z drugimi ženskami, kot da bi bil z njimi?



Kot vidite, je, medtem ko se pogovarjam z vami, težko obdržati rokavice na rokah. Zdi se mi, da vam nekdo mora povedati, kar vam gre!



Ne morem razumeti, kako lahko jočete za tipom, ki mu pomenite manj kot nič. Nimate nobenega ponosa, nobene časti? To, da hrepenite za njim, je čisto enako, kot če bi šli do prve kante za smeti in si tam nabrali ostanke hrane za kosilo. Je mar ta gospod kaj drugega kot smet­njak? Ni. Malodane dnevno menja ženske, veste, da ima včasih tudi po dve (poleg žene) hkrati. In vi bi radi prišli vmes, v takšen sendvič? Lepo vas prosim!



Smilijo se mi mož in oba otroka! Se sploh zavedate, kako kruti ste, ker jih odrivate od sebe zgolj zato, ker ne morete pozabiti fičfiriča, veščega posteljnih akrobacij?



Razumela bi, če bi od sebe odrivali zgolj moža! A tega, kot pravite, niti ne počnete, ker v vajini spolnosti iščete čutne spomine na neko drugo seksualno telovadbo.



Močno se bojim, spoštovana, da bo vaše neodgovorno obnašanje pustilo na otrocih globoko sled. Ni hujšega kot živeti ob odsotni materi, ki leta po svetu kot kura brez glave.



Lepo bi vas tudi prosila, naj vam ne pade na pamet, da bi pisarili kakšna grozilna pisma ženi svojega nekdanjega ljubimca! Za vse večne čase si izbrišite iz glave takšne misli. Posledice tega, ker je slepa in gluha, bodo že tako in tako dovolj boleče – brez vašega vmešavanja.



Če kaj, si iz vsega srca želim, da bi vas srečala pamet. Vzemite se v roke, dokler ne bo prepozno. Niti misliti si ne morete, kako bo šele bolelo, če boste zaradi svojih norosti izgubili moža in otroka.



S srečo, ki nam je dana, moramo lepo ravnati, previdno in nežno. Ko boste tole prebrali, objemite sinova, stisnite ju k sebi in ju v mislih prosite odpuščanja za vso odsotnost v minulih petih let. Njuna mama ste, in to je največ, kar vam lahko podari usoda. Teoretično lahko ženske menjajo ljubimce, otrok nikoli. Že takrat, ko jih čutimo v trebuhu, se med nami vzpostavijo nevidne vezi, ne predstavljam si, da bi jih pretrgali zaradi nekega lažnivega tipa.



Prizemljite se s pomočjo sinov! Družite se z njima, prisluhnite jima, smejte se z njima. Dala bi roko v ogenj, da vam bodo ti trenutki spet narisali nasmeh na obrazu.

***

V Nedelovi svetovalnici se lahko bralci povsem anonimno posvetujete s pisateljico, novinarko in blogerko Mileno Miklavčič - o vseh tegobah in dilemah, ki zadevajo poklicne, družinske, partnerske, prijateljske in ne nazadnje spolne odnose. Vprašajte jo vse, kar bi vprašali najboljšega prijatelja, pa vam je morda nerodno, ali tisto, o čemer lahko spregovorite le pri ugasnjeni luči. Svetovalka bo za odgovori brskala v bogatem naboru svojih življenjskih izkušenj.

Vprašanja za Mileno ali kratek komentar na njene odgovore pošljite na nedelo@delo.si (zadeva Milena svetuje)

Foto: Shutterstock