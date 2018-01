Po zajtrku se dan pozna

Novoletne zaobljube in to, v kolikšni meri se jih ali se jih ne držimo, so aktualna januarska tema.

Pogosto so zaobljube povezane z opuščanem slabih navad, spremembo (prehitrega) tempa življenja in preživljanje časa z bližnjimi. Če ste si za letos zadali, da si boste vsako jutro vzeli čas za zajtrk z družino, pa ste kar vse tri teme združili v eno.

Pomembno je, da z uravnoteženim obrokom telesu že zjutraj zagotovimo dovolj energije za psihofizično aktivnost, da smo lahko uspešni pri delu in razmišljanju. Polnovredna ogljikohidratna živila, kakovostne beljakovine in dobre maščobe so gorivo, ki ga telo potrebuje za zdravo delovanje.

Poleg prehranskega vidika pa je zajtrk pomemben tudi zato, ker je to ritual, s katerim začenjamo dan. Če si vsako jutro vzamemo čas in si pripravimo kakovosten, okusen in zdrav obrok, po možnosti v družbi bližnjih, se bomo napolnili tudi s tisto drugo energijo, ki jo črpamo iz prijaznosti in povezanosti.

