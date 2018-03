Skoraj vse o mleku

Čeprav poraba mleka v Sloveniji upada – v zadnjih petnajstih letih je število odraslih, ki ga vsakodnevno uživajo, nižje za 17 odstotkov – mleko in mlečne izdelke varuhi javnega zdravja še vedno postavljajo med osnovne skupine živil. Toda koliko jih je priporočljivo zaužiti? Je nehomogenizirano mleko res bolj zdravo od homogeniziranega?



In navsezadnje: kaj koristnega je še najti v mleku, segretem na ultravisoki temperaturi, ki se več mesecev ne pokvari na sobni temperaturi?



Odgovore smo poiskali pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in Inštitutu za nutricionistiko. Po priporočilih dr. Mateja Gregoriča, naj bi otroci zaužili od eno do dve enoti mleka oziroma mlečnih izdelkov na dan (ena enota je, denimo, dvedecilitrski kozarec mleka, en lonček jogurta, pol rezine manj mastnega sira ali tri velike žlice manj mastne skute), odrasli pa dve do štiri enote na dan. Enote so preračunane tako, da z njimi zadostimo večini potreb po kalciju.



Kravje mleko kot samostojni obrok ni primeren za dojenčke pred dopolnjenim prvim letom starosti, saj je v njem v primerjavi z materinim mlekom več beljakovin in mineralov (natrija, kalcija, fosforja itd.), kar obremeni ledvice. Manj je ogljikovih hidratov, esencialnih maščobnih kislin, cinka, joda, vitamina C in niacina ter preveč nasičenih maščob in premalo esencialnih maščobnih kislin. Premalo ima tudi železa, ki se slabo absorbira. Kravje mleko se tako sme v zelo majhnih količinah dodajati mešani prehrani po devetem mesecu dojenčkove starosti.



Zmerno z nasičenimi maščobami



Ker mleko vsebuje nasičene maščobe in ker te v čezmernih količinah povečujejo tveganje za nastanek debelosti, bolezni srca in ožilja ter nekaterih vrst raka, prehranski strokovnjaki svetujejo uživanje delno posnetega in posnetega mleka oziroma mlečnih izdelkov (1,5 odstotka oziroma 0,5 odstotka mlečne maščobe). Izvzeti so otroci do vstopa v šolo, v tem obdobju naj bi uživali polnomastne mleko in mlečne izdelke, ki jih vključimo v različne jedi. Mleko zaradi hranilne in energijske vrednosti tudi ni priporočljivo za tešenje žeje.



Še posebej veliko mlečnih maščob vsebujejo maslo in mastni ter polnomastni siri, toda tudi ta živila so v ustrezno zmernih količinah del pestre in uravnotežene prehrane. V prehrani odraslega človeka naj bi skupne maščobe predstavljale med 20 in 30 odstotkov dnevnega energijskega vnosa. Za povprečnega odraslega to pomeni približno do 70 g skupnih maščob in do 20 g nasičenih maščob. Pri ljudeh, ki zaradi večjih telesnih obremenitev porabijo več energije, so vnosi maščobe lahko ustrezno višji.



Homogenizirano ali nehomogenizirano?



Mleko se glede na to, kako je na njem porazdeljena mlečna maščoba, deli na nehomogenizirano in homogenizirano. Tega pridobijo s tehnološkim postopkom homogenizacije, pri katerem večje maščobne kroglice razbijejo na drobne in jih homogeno porazdelijo. Pa je homogenizirano mleko zato težje prebavljivo od nehomogeniziranega ali manj zdravo? Dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko pojasnjuje, da bi bilo homogenizirano mleko lahko celo lažje prebavljivo. »Žal pa ni dobrih kliničnih ali epidemioloških raziskav, ki bi primerjale prebavljivost in vpliv nehomogeniziranega in homogeniziranega mleka na zdravje, zato ni mogoče sklepati, da bi bilo eno ali drugo bolj ali manj koristno. Ima pa zaradi razpršenosti maščobnih kapljic homogenizirano mleko nekoliko polnejši okus. To je zaželeno predvsem pri delno posnetem mleku, ki mu zaradi nižje vsebnosti maščobe očitajo, da je 'vodeno'. Pri nehomogeniziranem mleku se maščoba izloča na površino, kar nekatere lahko moti, takšno mleko ima tudi precej specifičen okus, ki je nekaterim bolj, drugim manj všeč,« je povedal sogovornik.



Kaj pa trajno mleko?



Kaj pa se še ohrani v trajnem mleku, potem ko ta prestane ultravisok temperaturni postopek (UVT)? To je postopek, ki vključuje stalen dotok visoke temperature za kratek čas (najmanj 135 ºC), s čimer uničijo mikroorganizme ali spore in zagotovijo, da mleko ostane mikrobiološko stabilno v aseptični zaprti embalaži pri sobni temperaturi. »Nekaj razlik v sestavi je, niso pa zelo velike. Dejansko gre pri postopku UVT za segretje na zelo visoko temperaturo, zaradi česar izpostavljenost temperaturi lahko traja manj časa kot pri segrevanju na nižjo temperaturo. Kar je za stabilnost hranil v mleku ugodno. Tudi pri uporabi tega načina se v mleku ohranijo vitamini,« je odgovoril sogovornik. Prepričan je, da je dobro slediti tradicionalni prehrani v naših krajih, kjer že stoletja uživamo mleko in mlečne izdelke; tisti, ki se jim odrečejo, pa naj bodo še posebej pozorni na zadosten vnos kalcija iz drugih virov. Med najboljše rastlinske vire sodijo mandlji, lešniki, zelena listnata zelenjava in soja. Vir kalcija so lahko z vitaminom D in kalcijem obogatena živila in rastlinski nadomestki jogurta in mleka.