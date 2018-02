UKC Ljubljana dosegel znižanje cen za žilne opornice

L. Z., STA

Ljubljana - Na javnem razpisu za žilne opornice oziroma stente, ki so ga novembra ponovili zaradi previsokih cen ponudnikov, je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana dosegel ponovno znižanje cen. Ponujene cene ponudnikov so nižje kot na državnem razpisu in nižje od dosedanjih cen. Ocenjen letni prihranek UKC Ljubljana znaša preko 300.000 evrov.

Razpis, ki je bil objavljen v začetku novembra, je obsegal pet sklopov stentov, ki ustrezajo sodobnim strokovnim kriterijem. Nanj je prispelo deset ponudb. Sprejete so bile ponudbe v treh izbranih sklopih, v skupni količini 2400 stentov in v skupnem znesku 476.982 evrov.



Skoraj 400 evrov razpona

Najnižja cena stenta, ki ga je UKC Ljubljana uporabljal do sedaj, je znašala 202,57 evra. V novem javnem razpisu cena najcenejšega delovnega stenta znaša 162,06 evra z vključenim DDV, so navedli na UKC Ljubljana. V prejšnjem razpisu pa so dobavitelji za posamezno žilno opornico zahtevali od 172,9 evra do 570,35 evra.

Kot so pojasnili, je bil cilj razpisa pridobiti varne in sodobne žilne opornice, ki bodo omogočile strokovno in varno zdravljenje tudi najbolj zapletenih zožitev koronarnih arterij. Prav tako so z razpisom želeli zagotoviti ekonomsko vzdržnost, »katere vodilo je pridobiti ustrezno število žilnih opornic z vnaprej predvideno povprečno ceno, kar bo omogočilo nakup žilnih opornic različnih lastnosti in cenovnih razredov, hkrati pa racionalno porabo javnih sredstev«.



Razpis uspešen v treh od petih sklopov

Razpisa je bil po njihovih navedbah uspešen v treh od petih sklopov. V enem sklopu so predvidena dodatna pogajanja v skladu z drugim ciljem razpisa, v enem sklopu pa bo treba razpis ponoviti zaradi strokovne neustreznosti enega izmed ponudnikov glede na razpisne pogoje.

UKC Ljubljana je po njihovih navedbah z razpisom pridobil ustrezne žilne opornice, ki bodo operaterjem omogočale še bolj učinkovito delo in v določenih primerih skrajšanje časa postopkov zdravljenja. Napovedali so, da bodo postopki zdravljenja varnejši in prijaznejši do bolnikov.



Boljša pogajalska izhodišča za ostale bolnišnice

»Zaradi nižjih cen, ki jih je dosegel UKC Ljubljana, lahko pričakujemo boljša pogajalska izhodišča tudi za ostale bolnišnice, ki danes teh cen še ne dosegajo. Kljub temu so cene žal še vedno višje kot v Nemčiji in Skandinaviji, ki sta znana kot najcenejša evropska trga,« so poudarili. Ob tem so opozorili, da so potrebni sistemski ukrepi na nivoju države, da bodo v prihodnje lahko dosegali nižje cene.

Kot so še navedli na UKC Ljubljana, so se kot osrednja terciarna ustanova od leta 2013 do leta 2018 trudili dobiti kakovostne žilne opornice po optimalnih cenah v danih razmerah. Prihranki, ki so jih ustvarili, so se vračali na klinični oddelek za kardiologijo interne klinike, ki je lahko nabavil ali financiral podcenjene programe, ki jih v UKC Ljubljana izvajajo edini v državi.