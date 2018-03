Odnosi: Zdaj me je razočaral še edini vnuk

Pismo bralke: Pismo vam bo prinesla strežnica, ki je doma iz vašega kraja. Prosim vas, da mi prejem potrdite.

Stara sem 89 let, že malo bolehna, a še zmeraj ne toliko, da ne bi zmogla sama skrbeti za higieno in druge potrebe. Moža sem izgubila pred tridesetimi leti. Ne žalujem za njim, saj je bil baraba in babjak. Upam samo, da je na drugem svetu dobil zadostno pokoro za svoje zemeljske grehe.

Z njim imam dve hčerki. Najstarejša nima otrok, zato je postala zagrenjena in sovražna do vseh ljudi. Mož jo je pustil in se preselil k drugi. Kadar me obišče, se samo prepirava, ker mi očita, da sem za njene težave kriva jaz. Druga hči ima samo enega sina, mojega edinega vnuka. Nikoli ni bila poročena, ker ji je v življenju pomemben le užitek. Vnuk je svojo mladost preživel pri meni. Njegova mati si je gradila kariero in tekala za moškimi.

Vnuku sem zapustila skoraj vse premoženje, zato je tudi dolžan doplačevati za mojo oskrbo v domu. Ni pa mi všeč, kaj je naredil z mojim lepim stanovanjem. Čisto ga je preuredil! Večino družinskega pohištva je razprodal in ga nadomestil z novim, ki nima nobene duše! Najbolj pa me boli, ker je odpeljal na smetišče tudi zbirko predmetov, ki sem jih zbirala več kot petdeset let! Mislila sem, da se mi bo zmešalo od hudega! V zbirki so bile rože iz krep papirja, čipke, poldragih kamnov, stekla …

Vnuk seveda pričakuje, da bo po meni podedoval tudi nekaj denarja. Po tem, kar je naredil, resno razmišljam, da bi ga za kazen podarila komu drugemu. Lucija



Milena svetuje: Draga Lucija, od srca se vam zahvaljujem za vaše zaupanje. Tudi pismo, ki je bilo napisano na roko, je polepšalo moj dan. Gos­pa, ki ga je prinesla, je o vas povedala veliko lepega. Kaže, da vas ima osebje v domu zelo rado, in to je tudi prav. Če dajemo ljubezen, jo tudi dobivamo, mar ne?



Mlada žena ste bili v tistih davnih časih, ko se niste ne mogli ne smeli nikomur pritožiti, če je mož z vami slabo ravnal. Spodobne ženske, kakršni ste bili tudi vi, ste morale stisniti zobe in potrpeti. V službo ste šli šele potem, ko vam ni več dajal nobenega denarja, zato imate komaj petindvajset let delovne dobe. Zelo ste trpeli, ker je silil v vas zlasti po tem, ko je sladke urice preživel pri kakšni drugi ženski. Spolnost se vam je zagnusila, da se vam bolj ni mogla. Morda ste svoja čustva in stud nehote in proti lastni želji prenašali tudi na hčerki, ki prav tako nista imeli sreče z moškimi? Sta že z materinim mlekom pili vaše sovraštvo? Če je odgovor pritrdilen, morate razumeti, da sta bili precej izgubljeni, ko je napočil čas za part­nerstvo. Na ljubezen sta zrli z vašimi očmi in – izgubili.



Sočustvujem z vami, ko pišete, da vas očitki starejše hčerke zelo bolijo. Kaj, ko bi ji dovolili, da se ob nasled­njem obisku nasloni na vašo ramo in se vam – končno že – izpove? Vi pa bi bili ta čas, ko bi govorila, čisto tiho? Bi šlo? Edino tako boste izvedeli, kaj jo zares muči.



Veste, draga Lucija, če bi bilo v življenju tako preprosto in popredalčkano, kot si predstavljate, bi bilo čudovito! Za vse, kar bi se nam zgodilo narobe, bi okrivili kar Adama in Evo, pa bi bil volk sit in koza cela. Včasih, žal, žal, tudi sami pripomoremo k temu, da se svet ne vrti, kakor bi si želeli.



Saj ne boste jezni name, če namig­nem, da lahko drži, da so bili vzorci, ki jih je prva hčerka podedovala od vas, nekakšna »osnova« za njeno poznejše ravnanje. Kljub temu sem prepričana, da ji je tudi njeno lastno življenje dalo dovolj lekcij, iz katerih bi se lahko kaj naučila – in ne bi le ponavljala vaših napak. A se očitno ni. Na mizi imam nešteto pisem žensk, podobnih njej, ki so tudi v tretje ali četrto izbirale čisto enake moške, kot je bil tisti, ki jih je prvi globoko razočaral. So se bale sprememb? So zato izbirale takšne moške, ker so jih dobro poznale, četudi so jih tepli? Zelo je nesrečna, ne zadajajte ji še dodatnih ran!



Druga hčerka se je, kot kaže, iz sestrinih napak naučila, da lahko boli veliko manj, če je ona tista, ki si moškega ovije okoli prsta in ga zavrže, preden kaj podobnega pade na pamet njemu. Nekje vmes, ko je bila premalo pazljiva, se ji je zgodila nosečnost. Sina je – kot nebodigatreba – prinesla k vam. V vaše življenje je prinesel obilo sonca, radosti, veselja, dal vam je tudi smisel življenja. Vse do trenutka, ko ste ugotovili, da ima tudi on napake, ki vam niso všeč. To, da ni »dovolj cenil« vaše dediščine, da je pohištvo zavrgel in ga nadomestil z novim, po svojem okusu, vam je dvignilo pokrovko. Od takrat ga na vse pretege poskušate izriniti iz svojega srca.



Žal vam moram reči, draga Lucija, da ne delate prav. Vnuku, ki ste ga sami vzgojili, ne dovolite dihati! Od njega zahtevate, da »diha« tako, kot ste skoraj 90 let »dihali« vi. Omare, za katere tudi sami priznavate, da nimajo, razen čustvene, nobene druge vrednosti, je pač odprodal ali podaril. Zakaj tega ne bi smel storiti? V stanovanju, ki ste mu ga podarili, bo živel, v njem bo spočenjal otroke, doživljal lepe in manj lepe trenutke. Če se ne bi smel ničesar dotikati, bi to pomenilo, da bi bival v »muzeju babice Lucije«. Kakšno bi bilo življenje v muzeju, si pa raje ne predstavljajte!



Prav tako ste mičkeno mičkeno krivični: ni v celoti zavrgel vaše zbirke! Najlepše eksponate je prinesel k vam, v dom, nekatere pa je pri sebi shranil v posebno vitrino. Mar ni to lepo? Pozorno od njega? Ponosni ste lahko, da imate takšnega vnuka, ki – zavedajoč se maminih in tetinih napak – hodi v življenju po prijaznejših poteh!



Zdaj so drugačni časi in mladi želijo v prostore, v katerih živijo, spustiti več svetlobe. Težke zavese na oknih jim pomenijo prej kot ne navlako. Morda se vam sliši kruto, vendar – tako je. Vsaka generacija ima svoje zahteve in pričakovanja – in prav je tako!



Draga Lucija, polagam vam na srce: objemite vnuka, ko pride na obisk, stis­nite ga na srce in pobožajte po laseh, ker ste lahko srečni, da vam je vsaj pri njegovi vzgoji šlo vse od rok! Pogovarjajte se z njim, predvsem pa mu zaupajte!



Želim vam veliko zdravja in dobre volje! Dobra in plemenita ženska ste, kajne, le sem in tja morate pozabiti na to, da bi tistim, ki jih imate najraje, z veseljem krojili življenje. Res, zelo od srca vam želim lepo pomlad, pa pišite mi še kaj!

