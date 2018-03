Zdravstveni blog: Boj z mlini na veter

V zadnjih mesecih potekajo pogovori zlasti o spremembah zakona o nalezljivih boleznih in cepljenju. In kaj ugotavljam? Predvsem to, da je argumentiranje potrebe po spremembi zakona in nujnosti obveznega cepljenja kot boj z mlini na veter.Če se najprej dotaknem spremembe zakona. Dejstvo je, da je v Sloveniji treba nekaj spremeniti, saj je zakon tako rekoč enak, kot je bil ob ustanovitvi Republike Slovenije, kar je zagotovo problem, saj je to ena izmed pomembnih javnozdravstvenih tematik, ki jo je treba redno spremljati in ukrepati ob zaznavi težav. V okviru debat in raznih sej poslušam različne argumente za in proti spremembi zakonov. Od tega, da je treba zakon zaradi upadanja precepljenosti nujno spremeniti, in do tega, da je zakon neustaven ter krati človekove pravice. Ljudje se seveda najbolj obregnejo ob prepoved vstopa necepljenim otrokom v vrtce (seveda govorimo o tistih, ki nimajo medicinskih kontraindikacij za cepljenje).Starši si želijo različno. Govorijo o svobodni volji in nasprotujejo represiji, na drugi strani pa bi želeli imeti varne, predvsem pa zdrave otroke brez nalezljivih bolezni.





Starši si želijo različno. Ilustracija: Tjaša Novak, Projekt Imuno

Že večkrat sem omenila, da si tudi sama želim neobvezno cepljenje in hkrati visoko stopnjo precepljenosti ter zaupanje v stroko. A žal v Sloveniji ni tako. Po rezultatih raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani bi v primeru neobveznega cepljenja svoje otroke cepilo le 56 odstotkov mater, kar je absolutno premalo za zaščito najšibkejših in za vzpostavljanje kolektivne imunosti, ki je v primeru večine nalezljivih bolezni ključna.Vemo, da situacija v Sloveniji ni cvetoča. Obdani smo z nalezljivimi boleznimi v sosednjih državah, naša raven zaščite pa strmo pada. Iz tega razloga je nekje treba začeti in izbrati je treba tisto možnost, ki trenutno najbolj ustrezna dani situaciji. Treba je začeti z boljšim ozaveščanjem, izobraževanjem in seveda tudi s spremembo zakona.Vrnimo se k boju z mlini na veter. Nasprotniki obveznega cepljenja in tudi cepljenja nasploh z našimi argumenti nikoli niso zadovoljni. To opažam od leta 2015, odkar se ukvarjam s problematiko cepljenja in delovanjem v projektu Imuno. In počasi ugotavljam, da nam je dovolj.V prvi vrsti želijo imeti neodvisne informacije in korektne podatke. Ko jim predstaviš projekt Imuno kot neodvisen, brez podpore farmacevtskih industrij ali česarkoli v ozadju, ne verjamejo. Zanje smo plačani študentje, pogostokrat naivni in z opranimi možgani, ukvarjamo se s plačanimi raziskavami, ki niso strokovne. Bolj so strokovne tiste, ki ti jih ponudijo sami, seveda te niso plačane ali prirejene. Za svoje delo zagotovo dobimo plačilo, kar je po njihovem mnenju popolnoma sporno, čeprav so se nekatere izmed teh oseb precej finančno okoristile s promoviranjem necepljenja. Da se razumemo, vsi člani projekta Imuno delujejo na prostovoljni bazi, kljub temu da bi lahko to nekaterim časovno zavzelo že skoraj polni delovni čas.Očitajo nam, da jih nihče ne posluša. Ko jim prisluhnemo, kaj kmalu ugotovimo, da oni ne prisluhnejo nam. Sama sem to doživela. Ko sem želela vzpostaviti večkrat konstruktivno debato na to tematiko, sem bila deležna le vpitja in podlih besed z druge strani. Če bom jaz poslušala vas, potem tudi vi poslušajte mene.Ko se želijo posamezniki osebno srečati s teboj, jim razložiš, da imaš čas šele čez en mesec ali dva ter da se lahko šele takrat dobiš z njimi, saj moraš hkrati izpolnjevati tudi študijske obveznosti. Kaj kmalu za tem te napadejo po facebooku. Zahtevajo pa seveda, da se dobiš z njimi takoj in zdaj, brez izgovorov. Saj si za to tukaj in želijo točno tebe. Delavnic se ne bodo udeležili, čeprav so brezplačne, literature, ki jo posreduješ, ne bodo prebrali. Zapomnijo si le, da zanje nisi imel časa.Sledijo obtožbe, da ne prebereš in ne preveriš nobenega njihovega argumenta ali literature. Sam se spraviš nad goro papirjev, jih predelaš, komentiraš ... In seveda spet ni prav.Saj nisi komentiral v skladu z njihovimi prepričanji, temveč v skladu z znanjem, ki si ga pridobil med študijem in je strokovno podkovano. Posledično te obtožijo žaljenja in poniževanja avtorja teh del, ki si jih zasluženo diskreditiral. A tukaj gre le za strokovno mnenje, ne za osebno poniževanje. Tvojih vsebinskih popravkov se ne dotakne nihče, govori se le o tem, da je tvoj način popolnoma napačen in da s takšnim odnosom nič ne boš dosegel. Ampak saj so te prosili, da prebereš njihove knjige in članke, kajne?





Saj nisi komentiral v skladu z njihovimi prepričanji, temveč v skladu z znanjem, ki si ga pridobil med študijem in je strokovno podkovano. Ilustracija: Tjaša Novak, Projekt Imuno

In če že govorimo o osebnem poniževanju, je tega na drugi strani precej. Znašanje nad osebami, ki se izpostavijo, je na najvišjem možnem nivoju. Ogledala tem osebam ne postavi nihče, saj internet prenese vse žaljivke in primerjave.Hitro ti tudi očitajo pokroviteljstvo, takoj ko želiš »po domače« razložiti strokovno besedo ali postopek. Pa ne želiš nič hudega in niti to ni bil tvoj namen. Tako si naučen in navajen poenostavljanja medicinskih izrazov v pogovoru z osebami iz drugih strok.Naj ne pozabim vseh groženj o tožbah in sodnih postopkih, ki so popolnoma neutemeljene, a so vendarle prisotne. Pa na tiste komentarje o opranih možganih in blejajočih ovcah, da izvajaš genocid in da si nacist. Da ne govorim o tem, da te ustavijo na avtobusu in ti zašepetajo, da moraš vklopiti možgane ...Vsak trud je zaman in z ničimer niso zadovoljni. Seveda ne, ker ne verjamejo in ne bodo verjeli. Živijo v iluziji, da je stroka podkupljena, da jim država želi škodovati, da so znanstveniki le lutke v rokah mogočnih korporacij...Tukaj se ustavim in se preneham ukvarjati s tistimi, pri katerih vidim, da z njimi ne morem vzpostaviti konstruktivnega pogovora. Pa naj le verjamejo in počnejo, kar njim dobro dé.In ne razumite narobe, konstruktivni pogovor je lahko tudi tisti, pri katerem se sogovornika ne strinjata, vendar spoštujeta drug drugega in v luči tega poteka umirjena debata. Z veseljem se pogovorim s tistimi, ki jih cepljenje resnično skrbi, ki želijo vzpostaviti stik in potrebujejo pomoč. Tudi če ne pridemo do skupnih točk, če so naše izkušnje drugačne in če je videti, kot da nismo nič dosegli, trdim, da posamezniku vsak pogovor prinese nekaj dobrega. Le način mora biti korekten, kulturen in predvsem človeški. A žal takšnega nivoja pogovora z gorečimi nasprotniki cepljenja še nikoli nisem bila deležna.Boj z mlini na veter ni bil nikoli moja strast. Pustim jih, da meljejo v svojo smer, a se me ne dotaknejo. S tem ohranim mirnost in voljo do dobrega dela. Voljo do pomoči tistim, ki bodo pomoč sprejeli. S tistimi, s katerimi lahko vzpostaviš dialog, in s tistimi, ki bodo dali tudi tebi nekaj, kar lahko spremeniš in popraviš. Saj vsakdo ima prostor in manever za izboljšave.Vendar med vsemi dobrimi ljudmi zagotovo tudi kdaj naletiš na mline na veter. Naj pihajo in meljejo, ti pa pojdi dobre volje dalje. Verjemi, s časom dobiš precej trdo kožo.******



Argumentiranje potrebe po spremembi zakona in nujnosti obveznega cepljenja je kot boj z mlini na veter. Foto: Uroš Hočevar/Delo