Zdravstveni blog: S homeopatijo v nov spomladanski bioritem

Integrativna homeopatija predstavlja celostni pristop zdravljenja k obravnavi pacienta kot posameznika (personalizirana medicina). Danes imamo pluralnost medicine, ki vključuje tako konvencionalno medicino (klasično) medicino kot tudi tradicionalne in integrativne oblike zdravljenja.



Tradicionalna uporaba holističnih metod zdravljenja, ki obravnavajo človeka celostno, v današnjem času izkazuje potrebo po strokovnem dokazovanju terapevtskega delovanja oziroma učinkih zdravljenja tradicionalnih metod. To pomeni, da potrebujemo z dokazi podprto delovanje holističnih metod zdravljenja. Na podlagi dokazov kliničnih študij holističnih metod zdravljenja predstavlja osnovo za povezovanje s klasičnim zdravljenjem. Poudarila bi pomen izobraževanja in povezovanja klasične in holistične medicine s ciljem doseči dobro zdravje za vse ljudi v času ogromne digitalizacije komunikacij in potrebe po interdisciplinarnem znanju, ki zahteva visoko strokovnost in hkrati široko osebnost s širokim duhom.



Le tako bomo lahko premostili hitre spremembe na področju novih tehnologij, komunikacij, digitalizacije, kar oblikuje način življenja. Zanimiv je podatek ameriškega zunanjega ministrstva, da bosta dve tretjini otrok, ki so danes v šoli, v svoji karieri opravljali delo, ki danes še sploh ne obstaja. Fleksibilnost in povezovanje moramo sprejeti kot izziv, ki pa bo v bodoče prav kmalu postal potreba.



Holistične metode zdravljenja, ki so z dokazi in kliničnimi študijam podprte, dobivajo možnost integracije v javnozdravstveni sistem. Poudarila bi, da imajo različne države po svetu različno tradicijo tako holističnih metod zdravljenja kot klasičnih oblik zdravljenja. Tako strokovnjaki zdravstvenega sistema kot vsak posameznik imamo pomemben doprinos k tej integraciji v svoji državi. Z izobraževanjem strokovnjakov in ozaveščenostjo drugih posameznikov bi tudi v naši državi pospešili integracijo holističnih metod zdravljenja (homeopatija, ajurveda, kitajska tradicionalna medicina) v naš javnozdravstveni sistem.



Homeoptija predstavlja pomemben doprinos h kakovostni klinični zdravstveni obravnavi vseh skupin ljudi, tako tistih, ki so že bolni, in tistih, ki so še zdravi. Je holistična metoda zdravljenja, kar pomeni, da obravnava človeka celostno. Lahko služi kot primarno ali dopolnilno zdravljenje v sodelovanju s sodobno medicino.



Homeopatija kot personalizirana medicina



Že prej sem omenila preventivno zdravljenje in ozaveščanje našega počutja. V tem vidimo pomembno profilakso oziroma preventivni pristop k razumevanju zdravja. Če pogledamo še druge celostne pristope k zdravju, kot je ajurveda oziroma indijska tradicionalna medicina, lahko vidimo, da ta razume zdravje kot ravnovesje različnih elementov. Kaj je ravnovesje za posamezno osebo, pa je različno.

Homeopatska zdravila podprejo proces v človekovem telesu, ki je nastal kot posledica kakršnegakoli neravnovesja. Ne predpisujejo se le za določeno bolezen, temveč so prilagojena celotnemu zdravstvenemu stanju človeka, njegovi konstituciji in genetskim predispozicijam (individualna in personalizirana medicina).

Za vzpostavitev ravnovesja pri posamezni osebi ajurveda uporablja tri osnovne tipe konstitucije: vata, pita in kapha. Soroden pristop uporablja homeopatija. Konstitucijski tipi so v homeopatiji v pomoč pri diagnosticiranju bolezni. Homeopatija in celostne oblike zdravljenja so že pred sodobnimi genetskimi raziskavami poskušale ugotavljati predispozicije, torej nagnjenosti k posameznim boleznim, kar v homeopatiji imenujemo dijateze oziroma mijazme.



Prihajajoča sprememba letnega časa prinaša drugačen bioritem za vso naravo in tudi za človeka. Hitroprebujajoča se narava bo prinesla tudi zahtevo po večjih aktivnostih, ki jih marsikdo od nas ne bo zmogel, ker bo utrujen. Sindrom spomladanske utrujenosti poznamo vsi. Č je ta utrujenost preveč izrazita, lahko pri tem pomaga homeopatija.



Homeopatija in utrujenost



Utrujenost ima tako v biomedicini kot tradicionalnih medicinah različne vzroke in različne postopke in principe zdravljenja. Na utrujenost vplivajo številni biološki in psihološki ter specifični kulturni dejavniki. Težko namreč primerjamo utrujenost žalujočega po pogrebu, menedžerja, ki opravi dva čezoceanska leta v enem tednu, ali nekoga, ki se uči za maturo, in nekoga, ki se pripravlja na tekmovanje v triatlonu.



Dodatni objektivni dejavniki, kot so manj kakovostna hrana in pomanjkanje gibanja, zadrževanje v prostorih z umetno svetlobo in izpostavljenost najrazličnejšim stresnim dejavnikom, povzročajo, da se vse večje število ljudi sooča z utrujenostjo, ki ima specifično pojavnost glede na posameznika oziroma posameznico. Homeopatija si kot način zdravljenja prizadeva za celostno obravnavanje zdravljenja ljudi, enako velja za pojav utrujenosti. Zato je pri homeopatskem principu zdravljenja odločilnega pomena, kdo in zakaj je utrujen – temu primerno se izbere homeopatsko zdravilo. Osebi, ki je ujeta v ponavljajoče se destruktivne vedenjske vzorce, zgolj homeopatija ne more pomagati uravnovesiti stanja utrujenosti. Ključni so primerni spalni in prehranjevalni ritem ter vsakodnevno gibanje.



Homeopatija in alergije



Ko se pojavijo simptomi, lahko ukrepamo tako preventivno kot kurativno – odvisno od tega, kakšni so simptomi; nekateri kihajo, drugi imajo rdeč nos ali oči, nekatere srbi nebo, spet drugi pa kašljajo ali imajo bolečino v pljučih. Glede na različne simptome predpišemo ustrezna homeopatska zdravila. Ponavadi se sistematično predpiše cvetni prah, pripravljen na homeopatski način, ki bistveno zmanjša težave na račun desenzibilizacije.

Če so težave akutne, priporočam homeopatska zdravila, namenjena lajšanju težav, kot so solzenje, kihanje, kašljanje, srbenje ... Če gre za kronične alergične težave, pa je pri izboru zdravil treba upoštevati tip človeka, njegovo senzitivnost in konstitucijo. V tem primeru predlagam homeopatsko zdravilo, ki zajema celotno konstitucijo pacienta, saj ga to zdravilo celostno krepi.



Homeopatija in spomladansko čiščenje organizma



Razbremenitev jeter s čezmerno količino toksinov, ki so se nakopičili v telesu kot posledica metabolizma in čezmernega zaužitja konzervirane hrane pozimi (prekajenega mesa, konzervirane zelenjave in drugih živil), je zelo priporočljivo za vsakogar izmed nas vsaj enkrat na leto, predvsem po koncu zime.

Razstrupitev jeter je najpomembnejša za prebavila, saj bo večina reakcij in procesov v telesu potekala v večji harmoniji oziroma ravnovesju. To bo pripomoglo k boljšemu počutju skozi vse leto. Homeopatija ima arzenal zdravil, ki spodbujajo spomladansko čiščenje telesa.



Dr. Maruša Hribar je raziskovanje molekularne biologije na ljubljanski fakulteti za farmacijo nadaljevala z doktorskim in postdoktorskim študijem na medicinski fakulteti v Ženevi. Tam je raziskovala možnosti uporabe zarodnih celic pri zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni in tudi po doktoratu nadaljevala z nadgradnjo znanj o nevrofiziologiji, farmaciji in homeopatiji. Je članica izvršilnega odbora Evropskega združenja za integrativno medicino.



Holistične metode zdravljenja, ki so z dokazi in kliničnimi študijam podprte, dobivajo možnost integracije v javnozdravstveni sistem. Foto: Shutterstock