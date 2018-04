Primož Ekart: A to je puberteta - jaz sem pa nanjo gledal drugače

»V vseh generacijah naše družbe je premalo upora.« Če to reče nekdanji panker, bo že držalo. Primoža Ekarta dolgo poznamo kot igralca, a zadnje desetletje je uspešno prodrl kot režiser lucidnih predstav, ki so zelo precizno detektirale nevralgične točke naše družbe. Pa ne samo te. Kot dobrega gledališkega umetnika ga politika pač zanima, zato ni nenavadno, da njegov zavod Imaginarni vodi naslednja maksima: »Ustvarjamo, ker verjamemo, da je v tem času in prostoru, ki ga doživljamo kot brezobzirnega in ciničnega, v času, ko smo ljudje usmerjeni v lasten ego in iskanje dvomljive sreče, da je prav v takšnem času vredno in potrebno pripovedovati zgodbe o človeku. Z izbiro tekstov in snovi poskušamo poseči v bistvo vsega človeškega in pripovedovati o njegovem trčenju s svetom in drugimi ljudmi. Verjamemo, da tudi z umetniškim izražanjem skozi gledališki medij lahko vplivamo na gledalčev razmislek in doživljanje sveta okrog nas. V tem smislu smo idealisti in taki nameravamo tudi ostati.« Zato ni nenavadno, da njegov najnovejši projekt tematizira mladostnike in odraščanje v paketu z vsem, na kar v tem čudovitem obdobju, kot pravi Ekart, naletijo ali trčijo.

Na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana bo 24. aprila na sporedu predstava Vihar v glavi, ki jo je zasnoval na podlagi dramskega besedilaavtorjevin. Originalno besedilo je nastalo v londonski produkcijski hiši Company Three v sodelovanju s trinajstimi najstniki igralci, ideja zanj pa je izhajala iz najnovejših znanstvenih odkritij na področju nevroznanosti oz. ugotovitev o tem, kako se delovanje možganov v najstniški dobi razlikuje od njihovega delovanja pri odrasli osebi. Kar 86.000 milijard nevronov v tem obdobju sproža najrazličnejše dnevne spremembe, hkrati pa omogoča mladostniško eksplozijo kreativnosti, drznosti, vznemirjenja in poguma. V gledališkem komadu, v katerem bodo nastopili najstniki, izbrani na avdiciji, bomo poleg znanstvenega vpogleda v delovanje njihovih možganov dobili tudi čustveni vpogled v svet mladih, predvsem v odnosu do staršev, pa tudi svet njihovih želja, pričakovanj, strahov in upanj za prihodnost.Vihar v glavi je metafora za obdobje najstništva, ki smo ga vsi doživeli in ki ga naši, no, vsaj moji otroci, pravkar doživljajo. Pred letom, dvema sem v Londonu v knjigarni National Theatra naletel na tekstin sem se takoj navdušil nad njim.Ima, veliko, čeprav sem na Sieglovo knjigo naletel kasneje, ko sem se pripravljal na predstavo. To je odličen material, tudi sicer jo priporočam vsem staršem najstnikov. Zdelo se mi je zanimivo, da so v Veliki Britaniji to predstavo razvijali v enem od alternativnih gledališč, potem pa je postala tako dobra, da so jo igrali v osrednjem nacionalnem gledališču. Zdelo se mi je, da je Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) ravno prav odprto gledališče, kjer bi lahko predstavili to temo, ki je v resnici zelo pomembna. Takoj ko sem idejo predstavil umetniški vodji Ajdi Roos, se je navdušila. V LGL so zelo odprti za obravnavo tem, ki ponavadi niso čisto tipične za ustvarjanje repertoarjev gledališč. Velik del teksta pa smo razvili skupaj z najstniki, ki jih smo s sodelavcema, dramaturginjo Ano Dušo in koreografom Sebastjanom Staričem, septembra izbrali na avdiciji. Pričakovali smo trideset ljudi, pa jih je prišlo sto, starih med štirinajst in devetnajst let. Izbrali naj bi jih deset, pa smo se vseeno odločili za dvajset. Po šestih mesecih jih je ostalo 17. Eden od njih se vozi na vaje iz Celja, dva sta iz Škofje Loke. Nastala je fenomenalna ekipa, začeli so se družiti med seboj. Temo smo razvijali z raznimi vajami, veliko smo se pogovarjali in ogromno so tudi pisali, ustvarjali smo prizore.Njihovo dojemanje tega obdobja je najbolje zajeto v izjavi, kot jo je napisala ena od igralk, ko smo zbirali material za predstavo: »Še sama ne vem, kaj čutim, in zato to tako težko izražam.« Od nekdaj uveljavljan koncept pa je, da je treba puberteto nekako prestati, preživeti, potem pa postanemo normalni, odrasli. Knjiga Vihar v glavi in tudi naša predstava pa vsebuje idejo, koncept, ki je bil zame presenetljiv, da je puberteta obdobje, ki je neskončno dragoceno in ga moramo negovati. Kvaliteta najstništva je namreč prav v tej ustvarjalni radovednosti, kreativnosti, prestopanju meja, drznosti … Če bi lahko to ohranil v odraslem življenju, bi bilo krasno.Čeprav se imamo fino in se imamo radi, pa so prisotni tudi neprestani konflikti. Ampak konflikt je nujna sestavina odraščanja. Otroci, ki s starši nimajo konfliktov, ne naredijo tega, kar evolucija zahteva od njih – odmika od staršev. Odmik pa je nujno potreben zato, da lahko kot odrasel funkcioniraš. Če pogledava družbo na splošno, se zdi, da je v njej med mladimi zadnja desetletja zelo malo odmika, da je zelo malo upiranja. Zdi se mi, da se najstniki premalo upirajo vsakršnim avtoritetam. Zame eden najbolj žalostnih prizorov recimo v času mature je, ko vidimo najstnike, ki jih kupi in za reklamo uporabi neka korporacija, da tam po Slovenski plešejo četvorko, ko jih nekdo dirigira …Natančno tako. Fuck off četvorka, predvsem pa fuck off korporacija! Premalo je upora, v vseh generacijah naše družbe, da se razumeva. Tu vključujem tudi sebe.Predstava deluje na dveh nivojih. Velik del teksta za predstavo so »napisali« igralci sami. To je zelo oseben del, o njihovem življenju, čustvovanju, o tem, kaj se jim je zgodilo v različnih situacijah, o tem, kako razmišljajo in zakaj kdaj sploh ne razmišljajo ... Nekaj mesecev smo improvizirali, se pogovarjali, pisali so domače naloge, snemali. Materiala je ogromno in ves je njihov.Manjši del, ki se prepleta skozi vse to, pa je povezan z možgani, razvojem možganov v najstniški dobi. Gre za izsledke nevrologije iz zadnjih let. Delovanje možganov nam je med procesom dela natančno predstavil nevrolog dr. Damjan Osredkar, vodja kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo. Tudi on ima doma dve najstnici, če se ne motim. Razložil nam je, kaj se z možgani dogaja v času pubertete, kot recimo, da njihov prefrontalni korteks še ni toliko razvit kot pri odraslem, v smislu, ustavi se, jutri imaš službo, nehaj žurati! Tako se v predstavi posamezen prizor iz njihovega najstniškega življenja povezuje z razlago nevroznanosti, zakaj je pravzaprav tako.Seveda. Tudi mene je. V šoli se navadno ne učijo tega, kako možgani delujejo in predvsem zakaj se jim dogaja, kar se jim dogaja. Neverjetno, kako so temu prisluhnili, videl sem, kako se jim je ustvarila neka zavest o tem.