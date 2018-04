Asadov režim je preživel in je dejansko zmagovalec sirske vojne

Je dolgoletni analitik dogajanj na Bližnjem vzhodu. V Bejrutu, kjer živi in dela, vodi strateški inštitut, ureja več spletnih strani in serijsko izdaja knjige. Pogovarjala sva se po napadih »zahodnih zaveznikov« na Sirijo. O lokalni, regionalni in globalni vojni, zmagovalcih, poražencih, geostrateških razmerjih, Libanonu, pozabljeni Palestini, agresivnem Izraelu, kaotičnem Bližnjem vzhodu in tragičnem koncu arabske pomladi.



Ne moreva mimo dogodkov prejšnjega vikenda. Kako ste videli napad »zahodnih zaveznikov« na cilje sirskega režima? Vas je kar koli presenetilo?



Napadi me niso presenetili. Bilo je le vprašanje časa. Več mesecev se je govorilo o njih, ne le nekaj dni po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Dumi. Ustvarjalo se je ozračje za napad, pripravljalo se je javnost. Na napad so bili pripravljeni tudi Rusi, marsikaj je bilo usklajeno vnaprej. Rusov se napadi niso niti dotaknili – niti od daleč. Z razlogom. Še več, zdi se mi, da se na ta način nekako vzdržuje ravnotežje. A to je izjemno, izjemno nevarno.



Tisto, kar me je presenetilo, je bila omejenost napada. Bil je brez pravega učinka. Pomen ni bil vojaški, morda je bil simboličen. Kot da je bilo namerno tako. Donald Trump je napad oznanil, še preden se je posvetoval s Pentagonom. Morda ni hotel narediti koraka nazaj in je ukaz za napad dal le zaradi lastnih kapric … Napad režimskim silam namreč ni naredil omembe vredne škode. Mislim, da tudi zato, ker sta Rusija in Iran jasno sporočila Združenim državam, da bosta na napade odgovorila.



Nevarnosti, da bi izbruhnil kak večji konflikt, pa še zdaleč ni konec?



Mislim in upam, da je za zdaj to to. Ne bojim se večjega konflikta med Združenimi državami in Rusijo – ta ne bi ustrezal nikomur. Bojim se eskalacije napetosti med Iranom in Izraelom. To je zares velika nevarnost, ki je marsikdaj spregledana. Tu, v primeru ameriško-britansko-francoskega napada na cilje sirskega režima, je bila. Nekaj dni pred tem so Izraelci napadli letalsko oporišče T4 med Homsom in Palmiro, kjer so bili nastanjeni visoki častniki iranske vojske. Vsaj sedem jih je umrlo. V zadnjih dneh sta bila vsaj še dva napada. Iranci se želijo maščevati. Iran krepi svojo vojaško prisotnost v Siriji, tudi blizu izraelskih mej. Veliko orožja prihaja v državo. Situacija je zelo resna, pozorni moramo biti. Za obe državi je to skoraj esencialno vprašanje, a za zdaj sta se izogibali neposrednemu spopadu. Veliko iracionalnosti je na obeh straneh. Ponos … Tudi zato je zelo pomembno, da se odnosi med Ameriko in Rusijo hitro pomirijo. Kajti le tako bodo eni lahko mirili Izraelce, drugi pa Irance. Zelo hitro se lahko zgodi kaj skrajno zoprnega in poti nazaj ne bo več. Libanon pa bo ujet vmes.