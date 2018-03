Bi morala Slovenija pri uvozu kadrov gledati na narodnostno sestavo prebivalstva?

Ne glede na razraščajoči se nacionalistični populizem in poudarjanje pomena narodnostne strukture prebivalstva, torej ne glede na to, kaj so oziroma še bodo politične stranke zapisale v svoje volilne programe, bo Slovenija v prihodnje morala voditi proaktivno politiko priseljevanja. Torej uvažati delovno silo. In to, glede na demografske napovedi, bo treba početi veliko bolj intenzivno kot doslej.



V nekaterih blejskih hotelih za goste že skrbijo tudi delavci iz Srbije in Bolgarije. Zakaj so jih poiskali in ali so jih zaposlili za stalno, v družbi Sava Turizem ne želijo komentirati. Tudi v uspešnem tehnološkem podjetju Magneti v ljubljanskih Stegnah, ki deluje v panogi, v kateri je 90 odstotkov ponudbe v rokah kitajske konkurence, se že srečujejo s pomanjkanjem ustreznih kadrov. V svojih vrstah imajo tudi dva doktoranda iz tujine, enega iz Egipta in drugega iz Indije