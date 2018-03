Portret tedna: Frances McDormand

Ko je z neobičajnim smehom priskakljala na oder v obleki kot nekakšna čudaška gozdna vila, je bilo jasno, kako globok je vodnjak, iz katerega jemlje material za neobičajne, ekscentrične, včasih oglate ženske like. Ko je spregovorila, je bilo sporočilo jasno in nedvoumno. Najprej je pozvala, naj vstanejo vse ženske ustvarjalke v dvorani. Če bo vstala Meryl Streep, ji bodo sledile druge. Nato je pozvala vodilne v svetu zabavne industrije: »Ne govorite z nami kasneje na zabavi, povabite nas v svojo pisarno in poslušajte, kaj vam imamo povedati.«

Martina McDonagha

Kamera je ujela izraz ponosa na obrazu njenega moža in režiserja, ko je izrekla stavek: Še dve besedi vam moram povedati, preden grem, dame in gospodje: Inclusion rider. Postala je najbolj klikana besedna zveza po oskarjih. Kot je pojasnila na tiskovni konferenci, gre za klavzulo, ki se jo na zahtevo igralca vstavi v njegovo pogodbo; s tem lahko vplivaš na najmanj petdesetodstotno spolno, rasno in drugo raznolikost v filmski ekipi. Res je, da sta (bili) kampanji, kot sta(Jaz tudi) in(Čas je potekel), uspešni v opozarjanju javnosti na seksizem in nadlegovanje, na mizoginijo in rasizem. A predlog Frances McDormand prenaša odgovornost na vsakega od ustvarjalcev v procesu. V resnici je povedala to: Spremenimo sistem od znotraj. Ker ga lahko.In to ni edino sporočilo McDormandove. Že njen osebni nazor, brezkompromisnost, izvirnost; ne nazadnje njen neobičajni obraz, ki se posmehuje vsem stereotipom holivudske lepote. Izogiba za ličilom, razen kadar dela; ne barva si las in prezira vse liftinge in lepotne tretmaje, ki so za ženske v Holivudu običajna rutina, če želijo ohraniti svoje delo.scenarista in režiserjaje film o besu, sovraštvu, ki rodi sovraštvo, o pomenu odpuščanja, daleč od patetike, o neustrašnosti, volji prignati do konca svojo stvar, ko imaš proti sebi vse mestne veljake in večino prebivalcev. Njen likv Treh plakatih je kompleksen lik ženske, ki po brutalnem umoru in posilstvu hčerke na zapuščeni cesti pred mestom postavi plakate in opozori na odgovornost policije, ki je opustila primer in ni našla morilca. Vztrajno kroži po mestu v svojem avtomobilu, oblečena v pajac avtomehanikov, z neuglednim čopom las, z grenkimi črtami okrog ust pljuva resnico v obraz meščanom. Za pravico se bori z vsemi razpoložljivimi, lahko rečemo »moškimi sredstvi«: kljub nasprotovanju meščanov lepi plakate, udari, če je ogrožena, vrže v zrak policijsko postajo, preklinja, žali, izziva. In nikoli ne izgubi simpatij gledalca.»Mildred sem res odigrala po moško, oblikovala sem jo po zgledu filmovin. To so liki, ki ne potrebujejo veliko ozadja in analiz, ni ti treba pojasnjevati, zakaj so takšni. So samo takšni, kot so.« In ona je takšna, kot je. Njen markanten obraz, na trenutke moško robat, spačen od sovraštva, na trenutke zlomljen od bolečine in spet v naslednjem hipu presvetljen od lepote, je zemljevid prestane bolečine.