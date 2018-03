Taiye Selasi: Biti v knjigi je zame kot biti doma

Težko je verjeti, a samo po enem romanu, prvencu, ki je izšel leta 2013, Gana naj gre, in požel izjemne kritike pa tudi navdušenje bralcev, je avtorica gansko-nigerijskega rodu postala tisto, čemur pravijo literarna zvezda. Tako kritiki kot očitno bralci so navdušeni nad gostim slogom. Spada med najprodornejše avtorice, ki jim je uspelo po vsem svetu zbuditi zanimanje za afriški roman in mlade, urbane afriške glasove.



Ko sva s fotografom na sobotno jutro vstopila v hotel Vander, je ravno prišla navzdol po stopnicah, vitka, visoka, ponosna, ženska, ob kateri ostrmiš, zaradiu lepote, zaradi energije, zaradi magičnosti, ki jo širi okrog sebe. Pred njo je bil naporen dan, številni intervjuji in zaključni večer festivala Fabula v Cankarjevem domu. S fotografom sta zaradi svetlobe za nekaj minut odšla ven, na ulico. »Uf, lepo sva se ujela,« je rekla, ko je zadihana sedla za mizo, »ker je z mano kar težko. Tako nerada se fotografiram.«





Taiye Selasi, avtorica nigerijsko-ganskega rodu in nova literarna zvezda. Foto: Blaž Samec/Delo

Težko verjamem. Ne nazadnje ste bili v zadnjih letih ena najbolj fotografiranih pisateljic, poleg tega veljate za dobro fotografinjo.

Rada imam fotografije, a kadar sem jaz na drugi strani objektiva. Biti subjekt fotografiranja nikoli nisem marala, niti kot punčka ne.



Glede na to, da v literarnih revijah objavljajo vaše modne fotografije, pišejo o vašem novem jopiču Alexandra McQueena, ste postali očitno model za žensko, ki združuje navidezno nezdružljivo, intelektualno in hedonistično, feminizem in občutek za lepo ...



(Se smehlja.) Nezdružljivo, da, v določenem ozkem svetu. Toda rada imam ta svet v vsem, kar ponuja, zato imam rada lepoto, rada imam tudi modo, rada imam gledališke predstave ... In za to se nikomur ne mislim opravičevati. Zakaj bi se morala? Ker se ne skladam z ustaljenimi predsodki, kako bi morala biti videti kot pisateljica in kaj bi morala obleči? Zadnje leto je bilo zelo pomembno za sodobno žensko v globalnem smislu, tako čutim.



Mislite tudi na kampanje, kot sta #jaztudi in Čas je potekel? In ne nazadnje govor oskarjevke Frances McDormand, ki nas je spomnila na klavzulo pri pogodbi dela na filmu, ki omogoča, da sami vplivajo na spolno in rasno raznolikost pri zaposlovanju.



Tako, vse to. In moram reči, da sem bila vzgojena v tem duhu, odkar pomnim. To je zaradi moje mame. Je pediatrinja, in to zelo dobra, študirala je medicino, ker je bilo to v Nigeriji, kjer je odraščala, edina zanesljiva pot proti življenju srednjega razreda. Zelo natančno se spomnim, kako sem jo opazovala, ko se je odpravljala v službo, urejena do zadnjega detajla, bleščeči lasje, čudovita obleka. Velikokrat je morala poslušati opazke v slogu: zakaj se tako oblačiš, ko pa cele dneve in noči preživiš z bolnimi otroki, otroki, ki bruhajo, ki imajo vročino, ki se borijo za življenje ... Še zdaj jo slišim, kako se je zravnala in odgovorila: težava v tvojem vprašanju je, ker predvidevaš, da se oblačim zate. Žal ti moram povedati: oblačim se samo zase. Sem mama samohranilka, obleke si kupujem s svojim denarjem, to je moja stvar. To je moje telo. Moje zadovoljstvo.



Sprašujem zato, ker se zgodi, da so v imenu feminizma lahko prav ženske najbolj kritične do ženske, ki govori o pravicah žensk in hkrati recimo nosi preveč rdečo šminko ali preveč odprto obleko.



Vem, tudi to sem že začutila na svoji koži. In jaz odgovarjam z besedami moje mame, ki spada k tisti veji feminizma, ki pravi: ženska pripada sama sebi. Moram vam pokazati fotografijo (na telefonu pokaže fotografijo ženske v turkizni obleki, z bleščeče črnimi lasmi, svetlejšo poltjo, takoj pomislim na lik Folasade iz romana) ... In imeti mamo, ki je tako glamurozna in hkrati izjemno uspešna in požrtvovalna zdravnica, je bilo ključno za moje formiranje v osebo, kakršna sem.



Ko ste leta 2005 napisali esej Bye, bye, Babar, ste na neki način izumili izraz afropolitan, za hibridno identiteto kozmopolitskih študentov z afriškimi koreninami, ki živijo v različnih državah in mestih, govorijo številne jezike in se znajdejo v zadregi, ker jih nekdo vpraša, od kod so ...



Da, tako se je začelo. Ko me je kdo vprašal, od kod sem, nisem vedela, kaj naj rečem. Rojena sem bila v Londonu, moj oče je Ganec, a živi v Saudski Arabiji, moja mama je iz Nigerije, odraščali smo v Bostonu.



Kako ste nosili breme izumiteljice besede, ki je postala globalni fenomen? Velik del akademske srenje se je v določenem trenutku referirala prav na pojem afropolitan.



Najlažji način, da odgovorim na vaše vprašanje, je tudi najbolj resničen. Nobena od teh stvari ne pripada meni. Gotovo je čudovito, da sem že takrat, pred skoraj štirinajstimi leti, dobila to idejo o kozmopolitskih Afričanih in jo razvila v eseju, niti v sanjah si nisem predstavljala, da bo imela takšen vpliv in razsežnost, toda to ne pripada meni.



Moje besede so mi bile dane, ne pripadajo meni, zato tega ne vidim kot moč, ki bi se je prestrašila, ampak to vidim predvsem kot moč besede. Moč zgodbe. Roman Gana naj gre ima moč za bralce, ki se jih zgodba dotakne. Toda to ni moja moč. Besede imajo moč.



Večina kritikov hvali prav vaš izviren jezik, kot da stavki ustvarjajo poseben ritem, zvok, hkrati z nekim krožnim načinom pripovedovanja ustvarjajo podobe onstran besed, kot slikarska platna, kot ritem afriških bobnov ...



Zdajle ste omenili stvari, ki so zame kot pisateljico popolnoma magične. Slikarska platna, glasba, poezija ... Velikokrat sem rekla, da pišem zato, ker ne morem slikati. In da fotografiram zato, ker ne morem peti. S sestro sva študirali violino in klavir, glasba je bila pomemben del mojega odraščanja. A ljubim tudi poezijo. Oboževala sem Iliado, Odisejo, to so čudovite epske zgodbe, povedane, govorjene, zapete v verzih. Hkrati moram reči, da imam rada dobro staromodno zgodbo. Ljubezen, izguba, iskanje, zlomljeno srce, izdaja. Ti osnovni koncepti dobrega pripovedovanja. In način, kako uporabljam zvok, ima opraviti z ritmom in celo z obliko besede, ki asociira določen zvok. To je bil res moj projekt. In ne pričakujem od vsakega bralca, da bo to začutil.



Kako ste prišli do tega izvirnega glasu tako zgodaj, medtem ko iz biografij pisateljev vemo, da so nekateri pol življenja posvetili iskanju »specifičnega glasu«, se selili iz mesta v mesto, da bi ga našli ...



Te selitve bi lahko veljale tudi zame (nasmeh). Toda kar se jezika tiče, sem ga imela, odkar pomnim. Že na gimnaziji sem imela srečo, da sem imela čudovitega učitelja kreativnega pisanja, Jamesa Connollyja. Ne bom pozabila, kako se je, ko je prebral enega od mojih tekstov, zastrmel vame in mi rekel, da imam po njegovem mnenju zelo izviren jezik, »svoj glas«. In že takrat sem se nekje v sebi zavedala, da kadar pišem iz razlogov, ki jih ne razumem, besede in stavki pridejo ven v nekem posebnem ritmu. Morala bi biti samo pisateljica, mi je rekel. In meni, najstnici in imigrantki iz družine, v kateri ni bilo nobenega umetnika, se je to takrat zdelo preprosto nemogoče.



Toda vaš oče je kirurg in tudi poet, mar ne?



Je. Toda je kirurg in poet. Najprej moraš biti kirurg, ali pediatrinja, ali odvetnica in šele potem nekaj drugega, za hobi. A hočem reči, da je pomembno, da imaš kot mlada oseba nekoga že zgodaj ob sebi, ki ve in ti reče: zaupaj temu. Vem, da tega ne razumeš, vem, da je preplavljajoče, vseobsegajoče, močnejše od tebe. Prepusti se.



In potem so tu še besede Toni Morrison. Nikoli ne bom pozabila, kako je rekla: Taiye, če bi veter odnesel eno stran tvojega rokopisa in če bi ta papir pristal nekje na pločniku, nepodpisan, in bi ga jaz pobrala in prebrala, bi vedela, da si to napisala ti. Ni rekla, da ji je moje pisanje všeč, nobenih vrednostnih sodb, samo to: da bi v hipu prepoznala moj jezik. Zaradi takšnih čudovitih ljudi sem se znebila strahu in začela zaupati temu glasu. Vse, kar napišem, pride ven na ta skrivnostni, a neizogibni način.



Taiye Selasi: Ko pišeš, bralec ne more biti s tabo. Ker, najprej, sploh ne veš, kdo je tvoj bralec, drugič, ker si, če pišeš fiktivnemu bralcu, običajno zamišljaš najbolj krutega, zlobnega kritika, ki ti gleda čez ramo ... Zato je treba utišati bralca v tvoji glavi. Foto: Blaž Samec/Delo

Prav srečanje s Toni Morrison, Nobelovo in Pulitzerjevo nagrajenko, je bilo eno od tistih naključij, ki je vašo zgodbo popeljalo do pogodbe z založbo Penguin Press, in to za dve knjigi, čeprav do takrat še niste objavili leposlovnega dela.

Ja, to je bilo eno tistih srečanj (nasmešek). Toni Morrison je prišla v Oxford ravno, ko sem že končala magisterij iz mednarodnih odnosov, nekaj tednov pred mojim odhodom v ZDA. Ker … kot sem rekla, vzgojena sem bila v duhu, da si lahko umetnik in … (pomenljivo pomolči). In jaz sem hotela pisati in … postati novinarka, specializirana za mednarodne odnose. Kar je moja velika strast.



Kot ste rekli, da ste po 11. septembru hoteli razumeti, zakaj?



Moj oče je vse življenje živel v Saudski Arabiji, s sestro dvojčico sva ga prvič srečali šele, ko sva imeli dvanajst let, in jaz sem hotela spoznati ta del sveta in hotela sem vedeti, zakaj. Mislim, da to velja za vsakega otroka, ki se rodi v postkolonialni realnosti ...



Lik v moji kratki zgodbi pravi: nekateri ljudje se rodijo v zgodovino in nekateri ljudje imajo srečo, da živijo zunaj nje. In pomislila sem, da imajo najstniki v ameriškem predmestju, kakršni so bili moji sošolci, srečo, da so se rodili v državah, ki se jih dogodki zgodovine ne dotikajo neposredno. Tam nekje je hladna vojna, tam nekje so begunci, tam nekje se premikajo silnice političnih moči ... to vse se ne dotika njihovega življenja, ki je sestavljeno iz običajnih dogodkov, učenja, obiskov kina, klubov in prvih zaljubljenosti, prve menstruacije ... Toda v drugih delih sveta živiš v zgodovini. Ko sem prihajala v Slovenijo, sem razmišljala, da ste imeli tudi vi obdobje, ko ste bili sredi zgodovine. Veliko smo se učili o razpadu Jugoslavije, o vojni v tem delu sveta.