Bodice: Donald, izberi si svoj Stalingrad!

Brez poguma in osebnosti. Tako se je te dni iz parlamenta zapisalo našemu komentatorju Boštjanu Videmšku. Res je in prav nič ni drugače, zato te reči ne bomo niti pogrevali; zadostuje le obrobna opazka, da smo se s tem osmešili tudi glede slovenske politične samostojnosti in, če hočete, neuvrščenosti. Brrr. Pa bi lahko še pravočasno prelistali vsaj kake politične spomine in se dali podučiti.



V tistih letih, ko so Naser, Tito in Nehru pred konferenco v Beogradu še uživali na Brionih, se je o neuvrščenosti pravzaprav malo vedelo. Po pričevanju Kissingerja naj bi tako Hruščov nekega kongresnika skoraj nadrl: Kaj?! Ta neuvrščenost nima kaj iskati na tem svetu, se sicer lahko kdaj zgodi kot nevtralnost, vendar ne more dolgo obstati, ker se tepe s pravili svetovnega sistema.



Iz tistih časov na Brionih bi lahko izluščili dvoje – da sta bila kmalu po tem »letovanju« vojaško izločena oba, Nehru in Naser, Tito pa … kot vedno. Nehruju niso pomagali v enem tistih večnih spopadov na severu Podkontinenta, Naserju pa so Angleži in Francozi sesuli projekt Sueškega prekopa. Mimogrede: na brionsko »veseljačenje« je hotel priti prvi izraelski predsednik Ben Gurion (in s tem povsem preusmeriti dotedanjo zgodovino Bližnjega vzhoda), a so mu to preprečili in s prevaro vskočili v sinajsko vojno.



To so bili časi! Slovencem zaradi njih ne more biti prav nič prijetno, vsekakor pa se ni bilo treba braniti pred velikim bratom z izganjanjem ruskega veleposlanika. To ni prav nič pomagalo, za nas si je pač zabeležil veliko črno piko, ki jo bo vsekakor upošteval pri nadaljnjem drilu. Da smo hitro zlomljiva država, si je seveda že zapomnil. Od »zgodbe o uspehu« smo tako spet hitro nazadovali, samo da tokrat v še hujšo vojašnico.