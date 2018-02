Bodice: Pa v zbor v copatah!

Zadnji dvig pokojnin nas je obšel tako diskretno, da bo marsikdo gotovo zabredel še globlje v nezaupljivost. Denimo: Kje je tokrat Karl Erjavec? Poleg tega naj bi zdaj imeli povsem redno uskladitev, česar ni bilo zadnjih deset let.



Pravzaprav niti ni slabo, da se na našem prizorišču kaj lahko zgodi tudi samodejno, kot je bilo dogovorjeno in podpisano. Seveda govorimo o pokojninah, ki smo jih skeptiki zaradi jeznoritosti Cerarjeve vlade že odmislili iz urejenih javnih financ. Kaj če bi se Cerar res domislil in na pokojnine »čisto pozabil«? Hvala bogu mu ne ustava ne zakonodaja česa takega ne omogočata, je pa v deželici, kjer so konflikti zdrknili na raven lutkovnih predstav, marsikaj mogoče.



Če so s šolniki pripravljeni zaostriti boj v mesarsko klanje in jih izzivati z enoodstotno povišico, potem je ta vlada res vazal velikega kapitala. In če varčuje pri vojaških škornjih, ji vsekakor lahko prisodimo samo omejenost, balkansko zarukanost. Ali pa korupcijo. V JLA sem edini v svoji enoti znal uporabljati pisalni stroj, zato sem lahko pokukal tudi v takšne publikacije zaupne narave: pri zastavniku tem in tem je vojaška policija doma našla 167 krampov in toliko lopat (!?).



Če se razmahne, je korupcija tako rekoč neuničljiva in od lani do letos po podatkih OECD naša državica ni prav nič napredovala (56. mesto v svetu); če so nekdaj nižji časniki kradli krampe, zdaj veleposlaniki v Madridu polnijo svoje kleti s kladivi in z macolami. Dobro, morda koga doleti »španska gripa«, toda tega ni mogoče reči za Karla Erjavca, ki je pred dvema letoma izredno uskladitev pokojnin za smešnega 0,7 odstotka dobesedno izsiljeval. Za toliko bi morala ministrica Anja Kopač Mrak dvigniti življenjsko raven upokojencev. Tako je Karl, član vladajoče koalicije, pomagal zatreti interpelacijo proti ženskici – za 0,7 odstotka. Sicer bi Karl udaril s pestjo po mizi. Tu se seveda že spuščamo v sivo-črno nebo Doline šentflorjanske, v kateri ima Erjavec kar 600 tisoč vojščakov. Vsaj tako je prepričan. V resnici pa je na njih v zadnjem obdobju »čisto pozabil«, kar verjetno ne bo ostalo brez posledic. Rating Desusa se pred parlamentarnimi volitvami hitro znižuje in Erjavčeve glasove najverjetneje srka predvsem nova zvezda Marjana Šarca. Bodo zdaj vehementnemu in vse bolj vase zagledanemu Karlu pomagali v koaliciji?