Bodice: Pašteta in Cockta

Z izkušnjami se naučiš celo reklamne hudournike selekcionirati in racionalizirati. Te dni pa se mi je zgodilo prav to: preskočil sem prva stavka in potem iskal smisel od zadaj naprej. Nič hudega, bral sem oglas Atlantic Group iz Varaždina, novega lastnika blagovnih znamk Kolinske in Droge, in postajal sem vse bolj zmeden. Se v Varaždinu zajebavajo ali gre za kaj bolj pretanjenega? In tako se je počasi izluščilo, da Atlantic v bistvu pripravlja 60-letnico Cockte, bodo pa ob tej priložnosti začasno zamenjali barvo in dizajn. Tudi manekenke se bodo pokazale v izbrani modri barvi.



V resnici so v Atlanticu že v prvem stavku napisali, da je Cockta slovenska blagovna znamka, »ki je že davno presegla meje in še vedno ohranja sloves najmočnejših blagovnih znamk v regiji«. Skratka, pijača, ki bi lahko veljala že za nekaj tradicionalnega (prva prodaja leta 1953), hkrati pa prilagodljiva od Planice do balkanskih železnic in svetovne jadralske elite. Če ne bi bilo Coca-Cole in njene monstruozne tehnologije distribucije, bi si verjetno pred desetletji tudi Cockta lahko vzela svoj del pogače.



Posebej je zanimivo, da se Atlantic ne peča z blagovno znamko, ampak že uvodoma zapiše: Cockta je slovenska blagovna znamka, in na koncu: Cockta bo sloves kultne slovenske znamke ohranila vsaj še nadaljnjih 66 let. Če prav razumemo, v Varaždinu priznavajo, da gre »moralno« absolutno za produkt deželice Avsenika in smučarije, pravno stanje pa je seveda geometrijsko drugačno. »Kdo je rekel, da smo izgubili Portorož!« se mi je pred časom z Doba odzval Igor Bavčar, »samo blagovne znamke so zdaj pač njihove.«



K temu je treba dodati nekaj zanimivih detajlov iz Buckinghamske palače. Eden uradnih dostavljavcev za kraljico se najprej znebi mnogo finega papirja, potem pa odpre čudovit majhen kovček iz najboljšega tika, vsebina: škatlice mesnih paštet z najboljšim črno-zlatim leskom. Seveda je tudi diskretno pojasnjeno, da je »dobrodelnik« Atlantic iz Varaždina, Hrvaška, in seznam velemojstrov, ki so te unikate scoprali. Med njimi je tudi prva kuharica gostilne Joška Sirka iz Subide. Seveda vemo, da kraljica te reči takoj pošlje v Afriko.