Bodice: Tudi ti?!

Pred leti nas je v redakciji nasmejala prikupna zgodbica: Američanu Ericku Williamsonu je nenadoma zagrozil zapor, ker je (gol, nag!) ob pol šestih zjutraj (v svoji lastni hiši!) kuhal kavo. Mimo okna je prišla neka ženska s sinom, pogledala skozenj, videla golega Williamsona in nemudoma poklicala policijo. V zagovor je gospod povedal: »V hiši sem bil sam, zato se nisem trudil z oblačenjem. In navsezadnje je to moja hiša, v kateri lahko počnem, kar hočem. Z nikomer se nisem pogovarjal, pred oknom nisem videl nikogar. Prišel sem v kuhinjo le po kavo.«



Odvetnik Dickson Young je menil, da bi to bil hipotetično zločin, če bi zmogli tako policija kot država dokazati, da je Williamson vedel, da je opazovan, saj nenamerno razkazovanje ni zločin. No, če bi mu dokazali krivdo, bi mu grozilo poldrugo leto zapora! Žal ne vemo, kako se je ta tipično ameriška zgodbica v slogu commedie dell'arte končala.

Predvsem nas puritanci, privrženci protestantske ločine v anglikanski cerkvi, nikoli niso kaj dosti motili. Samo hahljali smo se. Dokler se ni ta ločina podala čez lužo in se v Ameriki razplodila v eno najbolj vplivnih sil, segajočo prav v temelje države.