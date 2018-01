Bodice: Žoga v oblaku

Bog je na nekem dvorišču naletel na pozabljeno nogometno žogo in jo nagonsko brcnil v najbližji oblak, lep bel kumulus. Toda oblak ni bil prazen, v njem se je pognal za žogo Jan Oblak in ustavil nevaren strel. Vendar se potem ni prikazal z isto žogo, ampak je imel pod pazduho – tudi na začudenje najsvetejšega – pravo pravcato zlato žogo. Tu bi morda kazalo malo pomodrovati.



Znano je, da so t. i. primati najbolj radovedna, zvedava in – če si vzamemo v misli ljudi – tudi najbolj v vse vtikajoča se vrsta. Ki je, mimogrede, tudi najbolj tekmovalna. Če ne bi bilo tako, se ne bi od nekod priklatil neki gospod Guinness, ki pa ni bil znani angleški igralec sir Alec Guinness. Tudi ni bil tisti še bolj razvpiti gospod, irski pivovar Guinness. Toda ta pritepenec, Guinness, je takoj obnorel svet s knjigo rekordov; očitno se je še najbolj spoznal na denar in na možganske vijuge homo sapiensa.



Tako so ljudje začeli meriti vse, od najdaljših dlak na nogah do teže komarjevih kakcev, samo da bi jih uvrstili v knjigo rekordov. Najbolj priljubljena pa so postala tekmovanja, recimo v številu pogoltnjenih žab ali glist na minuto. No, v to kategorijo gladiatorjev pa ne bi mogli uvrstiti raziskovalca, ki se je odločil ugotoviti, koliko stane človek po lekarniških cenah. Ne pozabite, v naših telesih je celo zlato, največ v laseh.



Skratka, to rudno bogastvo v človeku je raziskovalec temeljito posušil in zmlel, potem pa sta z lekarnarjem vse še enkrat stehtala in preračunala. Rezultat ni bil nič posebnega, navzlic temu pa vsaj malce žgečkljiv: za človeško telo v prahu bi vam lekarnarji odšteli okoli 60 dolarjev, najverjetneje pa nič, ker imajo s prahom že grobarji dovolj dela.