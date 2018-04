Brez poročila o odkritju nebes

Ideja internetne kulture je zbližati in povezati ljudi, a obstaja nevarnost upravljanja njihovih iluzij in manipuliranja odnosov.

Med drugimi novicami se je kolumnistu Guardiana Andrewu Brownu zdela nadvse zanimiva tista o realnem obstoju pekla. Če – in to je veliki »če« – je zapisal, je papež Frančišek res rekel, da pekel ne obstaja, kaj bi to pomenilo? Vse skupaj je letelo na verodostojnost drugega novinarja Eugenia Scalfarija, izdajatelja časopisa Repubblica, kateremu naj bi papež v pogovoru zanikal realni obstoj pekla. Tema je na dlani in je v vprašanju, kaj je resnica, kaj je prirejena resnica, kaj laž in kaj izmišljena novica.



V zahodnem političnem in medijskem svetu se že tedne mrzlično ukvarjajo s »tovarno« prirejanja novic in vplivanja na javno mnenje, s podjetjem Cambridge Analytica. Tudi evropska komisija se je odločila ustanoviti ekspertno komisijo za spopad z lažnimi novicami oziroma s spletnimi dezinformacijami.

Tam sedi tudi nekdanji slovenski minister za izobraževanje, kulturo in šport Žiga Turk. Te dni se je v zvezi s to temo pojavil v slovenskih medijih in govoril je, kot da dezinformacije ne bi bile resen problem in da je »strah pred lažnimi novicami pretiran«. To bi nekoga moralo skrbeti.