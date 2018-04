Danes je že skoraj dovolj, če si glasen. In Orbán je zelo glasen

»Veličastna evolucijska revolucija, mirna, vztrajna in inventivna državljanska neposlušnost, ki je sesula stare avtoritete in izoblikovala nove politične elite.« Tako je Timothy Garton Ash evforično opisal politično dogajanje leta 1989 na vzhodu in jugovzhodu Evrope in pri tem citiral slavno napoved o koncu zgodovine, ki jo je prav tega leta podal Francis Fukuyama.



V knjigi Dolgo pričakovani Zahod: Zgodovina vzhodne Evrope od leta 1944 je Ashevo oceno navedel tudi italijansko-madžarski zgodovinar Stefano Bottoni. In jo obenem korigiral s precej starejšo konstatacijo političnega analitika Istvána Bibá, da se vedenjski modeli političnih elit vzhodne Evrope že od nekdaj gibljejo na dveh skrajnih polih – nereflektivnem, mimetičnem posnemanju tujih vzorcev ali zaprtem protekcionističnem nacionalnem egoizmu. Očitno je bil Bibó bolj luciden in vizionarski kot Ash, današnji razvoj dogodkov je potrdil njegove teze.



Bottoni, ki je profesor na raziskovalnem inštitutu oddelka za zgodovino na madžarski akademiji znanosti, poudarja, da se je vzhod Evrope danes znašel v neoprijemljivem, fluidnem polju popolne politične in družbene negotovosti. Na eni strani zahodna Evropa, katere dobrobiti državne blaginje, političnih svoboščin in državljanske iniciative zanje ostajajo nedosegljive, na drugi agresivna Rusija, ki si poskuša ponovno zagotoviti svoj vpliv. Rezultat te razpetosti so bodisi improvizacija bodisi avtoritarni model vladanja oziroma specifičen hibrid obeh principov – ki bo na Madžarskem tudi po volitvah 8. aprila očitno dominiral, saj o zmagi Fidesza in Viktorja Orbána ni nobenega dvoma.



Ljudje imajo radi poenostavljene razlage, vendar problematike vzhodne Evrope, kjer z izjemo medvojne Češkoslovaške nikoli ni bilo tradicije parlamentarne demokracije, komunistični režim pa je vse družbene konflikte in travme še poglobil in obenem njihovo reševanje za pol stoletja zamrznil, ni mogoče analizirati z enostavnimi formulami?



Zagotovo ne. Na Madžarskem živim že šestnajst let, vendar še vedno povsem ne razumem zapletenega mehanizma notranjega ustroja tukajšnje družbe. Tradicija avtoritarnosti in osrednjega centra moči je na Madžarskem že stalnica, regent Miklós Horthy, komunistični lider János Kádár in Viktor Orbán so sicer tako po politični opredelitvi kot po značaju zelo različne osebnosti, vendar vsi sodijo v polje avtokratskega vladanja, kjer opozicije ni ali pa je omejena na obrobno, skoraj dekorativno vlogo za ustvarjanje privida demokratičnosti.