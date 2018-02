EU je podobna tistemu, od česar smo hoteli pobegniti

Hrvaški filozof (letnik 1983), eden najbolj pronicljivih glasov svoje generacije, soustanovitelj Varufakisovega gibanja DiEM25. Pred leti smo v Zagreb, na njegov festival Subversive, hodili poslušat Zygmunta Baumana, Tariqa Alija, Saskio Sassen. V njegovi bibliografiji sta med drugim Kaj hoče Evropa? (skupaj z Žižkom) in Radikalnost ljubezni. V Ljubljani je minuli teden imel provokativno predavanje Brez prihodnosti = Brez arhitekture.



Povejte, ima Evropa še prihodnost? Še verjamete v Evropsko unijo?



Prihodnost vidim samo, če se bo EU radikalno preoblikovala. Če radikalne spremembe ne bo, bo prihodnost distopična. Kaj mislim s tem? Če pogledate današnjo Evropo, vidite na eni strani establišment v krizi, kar je najbolj vidno s trenutno politično krizo v Nemčiji, sestavljanjem vlade, odhodom Martina Schulza, krizo socialdemokracije. Prav ta kriza socialdemokracije je proizvedla drugo stran kovanca – gre za plati iste zgodbe –, vse večjo rast ne samo skrajne desnice, temveč, kar je še bolj skrb zbujajoče, tudi avtoritarnih režimov v Evropski uniji. Mislim predvsem na Poljsko, Madžarsko, pridružila se je tudi Avstrija pod kanclerjem Sebastianom Kurzem in recimo Hrvaška. Vidimo, da Evropski uniji ni uspelo prebroditi finančne krize, njen odgovor je bil neadekvaten, kar se je videlo na primeru Grčije, impotenca evropskega establišmenta pa je odprla vrata vse večjemu razcepu v EU. To je pripeljalo ne samo do odstopanja od evropskih vrednot, ki so vpisane v projekt in v himno – Alle Menschen werden Brüder –, temveč tudi do fenomenov, kot sta brexit in Katalonija. Namesto da bi se vse bolj razvijal evropski federalizem, prihaja do umikanja v nekaj, kar poznamo iz 19. stoletja, to je vračanje k nacionalni suverenosti.



Je mogoče verjeti v radikalne spremembe? Težko si je predstavljati, da bi se EU radikalno demokratizirala.



Težko si je predstavljati, ker predlogi, ki prihajajo, niso taki. Na eni strani so predlogi Jean-Clauda Junckerja, ki jih je dal lani ob obletnici rimskih pogodb, predvsem Evropa več hitrosti, na drugi strani predlogi Emmanuela Macrona, ki je postal zvezda, ki jo obožujejo konservativni nemški filozofi, tako kot je Hegla nekoč navduševal Napoleon na konju. Podobno danes filozofi, Habermas in Sloterdijk, vzdigujejo Macrona v nebesa, čeprav je njegov načrt za EU diskutabilen in predstavlja nekakšen neoliberalni načrt. Vidimo, kar počne znotraj Francije, in to je pravzaprav germanizacija trga dela. Macron ni rešitev.



Vi, ki nimate stalnega naslova in nenehno potujete naokrog: Kaj je najbolj propulziven konec Evrope? Kje so resnične evropske ideje?



Na neki način je največ upanja na periferiji. To lahko gledamo od leta 2011, ko so se začela tako imenovana gibanja trgov: Puerta del Sol v Španiji, Sintagma v Grčiji, različni protesti na Balkanu. Prav evropska periferija je proizvajala ideje. Danes lahko vidimo, da so se ideje konkretizirale, recimo primer državljanske platforme Barcelona en Comú. Gre za mrežo mest, v katero spadata Barcelona in Neapelj.