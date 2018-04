Histerija malih držav

Predsednik Sodišča Evropske unije svetuje Sloveniji, naj ne toži Hrvaške. Koen Lenaerts je minuli teden izrazil dvom o ustreznosti pravne poti, ki jo je izbrala tukajšnja vlada, ko je evropski komisiji napovedala tožbo proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe. Prominentni pravni ekspert je ubesedil tisto, kar že dlje zaznavajo slovenski diplomati: možnost tožbe je vznemirila evropske prestolnice, v EU ni običajno, da bi država članica tožila državo članico.



Nerodno je, če premier, vodja diplomacije in predsednik republike tega doslej niso opazili. Še bolj problematično je, da je Lenaerts svoje pomisleke javno izrazil že pred meseci, in to v intervjuju slovenskemu časniku. Hrvaška politika med drugim pozorneje bere tukajšnje medije kot slovenska.



Nekje ob božiču je bil v Sloveniji in na Hrvaškem, njegov obisk v Ljubljani ni vzbudil veliko pozornosti. Sodišče v Luxembourgu je za nas zanimiva institucija: ni samo tista, ki je presojala, ali lahko slovenska država sirskega prosilca za azil Ahmada Shamieha vrne na Hrvaško, pred njo se je znašel tudi primer uveljavljanja arbitražnega spora o meji. In že decembra je Belgijec dal pomenljivo izjavo. Ni rekel tistega, kar smo pričakovali ...