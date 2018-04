Zgodovina ponavljačev ne spusti skozi

Leta 1931 se je Winston Churchill lotil zanimivega izziva. Napisal je namreč prispevek k t. i. alternativni zgodovini. Razprava o vprašanju, kaj bi se zgodilo, če bi v bitki za Gettysburg, najpomembnejši bitki v ameriški državljanski vojni, ne bil poražen konfederalni general Robert E. Lee, je njegov prispevek h counterfactual history. Vprašanje, »kaj bi bilo, če bi bilo drugače«, je zanimiva metoda, s katero lahko tudi nekateri dogodki v naši aktualni zgodovini postanejo razumljivejši.



Agresija JLA na Slovenijo ni bila presenečenje za Demosovo oblast, nanjo je bila pripravljena in je z njo računala od samega začetka. Zato je takoj po imenovanju vlade ustanovila manevrsko strukturo narodne zaščite in povezala vojaško in policijsko strukturo ter civilne strukture v močan obrambni korpus. Obnašala se je kot država in vzpostavila je funkcioniranje oborožene sile na vseh ravneh. Da se prvega postroja slovenske vojaške brigade Moris, 17. decembra 1990, skoraj natančno dvaindvajset let po ustanovitvi TO, ni udeležil predsednik predsedstva in vrhovni poveljnik oboroženih sil Republike Slovenije, ni bilo le nasprotovanje legalno imenovani Demosovi vladi in njeni politiki, kot je bilo razumeti pojasnila o odsotnosti. To je bilo nasprotovanje slovenski državi in slovenski državnosti sploh, obenem pa manifestativni znak politike levice in njenega odklonilnega odnosa do samostojne države.



Če bi mlada slovenska država ravnala tako, kot so leta 1991 ravnali slovenski komunisti, ki so postroj v Kočevski Reki bojkotirali, države najbrž ne bi imeli. Foto: Igor Modic/Delo



To se danes še kar nadaljuje. Mar je mogoče drugače razumeti to, da nekdanji predsednik slovenske države počasti vojaško parado ruske vojske v Moskvi s svojo udeležbo, se tja odpelje celo z letalom ruskega predsednika, obenem pa se vsako izkazovanje časti slovenski vojski doma takoj označuje za militarizem?Če bi mlada slovenska država ravnala tako, kot so leta 1991 ravnali slovenski komunisti, ki so postroj v Kočevski Reki bojkotirali, države najbrž ne bi imeli. Če bi Demosova vlada ravnala kot oblast Socialistične republike Slovenije, bi od razorožene teritorialne obrambe leta 1991 ostalo zelo malo, policijo pa bi obdržali le za vzdrževanje reda in miru, kot je to dobro pokazala ob akciji Sever leta 1989. Od slovite TO bi ostala le peščica tistih, ki so v zgolj štirinajstih občinah (od skoraj sedemdesetih) obdržali orožje. In ti bi se lahko spet podali samo v slovenske gozdove. Paralela z letom 1941 je prav farsična. Tako po oborožitvi kot po številu bi razorožena teritorialna obramba komaj dosegla število nekaj sto slovenskih komunistov in domoljubov, ki so šli v partizane po napadu na Sovjetsko zvezo. Lahko pa bi se spet postavila v vrsto na Plečnikovem stadionu (kot domobranci aprila 1944) in zatrdila, da brani Slovenijo, ter prisegla novi Jugoslaviji, brez katere ji ni živeti. In kot je bilo rečeno Anteju Markoviću na sestanku s slovensko opozicijo tik pred osamosvojitveno vojno – Demosovo vlado bi odstavili.Zgodovina bi se tako spet ponovila. Slovenski komunisti bi, kljub svoji manjšinski politični zastopanosti, spet prevzeli vodilno vlogo pri nastajanju neke nove Jugoslavije. Le da tokrat ne zato, ker bi z orožjem zmagali, ampak ravno obratno. In Milanu Kučanu in Cirilu Ribičiču ne bi bilo treba prositi Piera Fassina, naj ne da priznanja države desnici. Morda bi morala le v Zagreb do generalpolkovnika Živote Avramovića, ki je poveljeval 5. armadnemu območju in napadu na nas po tem, ko so odstavili Konrada Kolška. Tako kot sta ban Marko Natlačen in general Leon Rupnik šla po porazu jugoslovanske vojske aprila 1941 do poveljnika zmagovitega 51. korpusa Wehrmachta, prav tako generalpolkovnika Maximiliana von Weichsa, v Celje s prošnjo, da zasede še Ljubljano. Pa je ni, ker sta bila Hitler in Mussolini dogovorjena drugače. Vprašanje je le, kaj bi bilo treba prositi tokrat v Zagrebu.Slovenski in hrvaški komunisti so na Otočcu, tik pred osamosvojitvijo, sprejeli skupno izjavo in se v njej zavzeli za novo jugoslovansko skupnost, v katero naj takoj po osamosvojitvi stopita novi državi. Izhajajoč iz takega cilja seveda nobena nacionalna politika ne more in ni mogla nastopiti proti vojski federacije, ko pa je v neko, sicer novo obliko take skupnosti silila sama. Pričakati jugoslovansko vojsko z razoroženo teritorialno obrambo je nekaj, kar bi najbrž zagrabil tudi Milošević, ne glede na vse hrvaške puhlice o Kučanovem dogovoru z njim, ker bi dobil pogajalski material zase tako rekoč zastonj. Slovenska Istra za Krajino zveni danes morda absurdno in groteskno, a na sestankih Tuđman-Milošević v Karađorđevu bi Hrvati in Srbi v resnici usklajevali prav zemljevide. Danes Hrvaška ignorira sodišče v Haagu. Je mar pretirano govoriti o verjetnosti take kupčije? Vojaško, gospodarsko, mednarodno in politično povsem blokirana Slovenija bi bila prepuščena na milost in nemilost glavnim akterjem v balkanskem kotlu. Čeprav nekateri menijo, da nam je uspelo zato, ker ga Slovenija ni zanimala, bi za Miloševićevo trgovanje za veliko Srbijo bilo vredno poseči tudi po nas.Kot po drugi svetovni vojni bi bil tudi leta 1991 izid v bistvu odvisen samo od velikih sil ali pa, kot recimo leta 1939, ko sta se sporazumela Cvetković in Maček, od dogovora med Srbi in Hrvati. Slovencev za pogajalsko mizo ni bilo. Veliko vprašanje je zato, koliko časa bi zdržal sporazum komunistov z Otočca. Tuđman in Milošević sta imela namreč za seboj že nekaj sej v Karađorđevu. Predstavniki slovenskih oblasti bi spet tekali od veleposlanika do veleposlanika in prosili za pomoč in avdienco v evropskih in svetovnih prestolnicah. Tako je ravnal tudi Fran Kulovec tik pred nemškim napadom na Jugoslavijo, ko je skušal s pomočjo slovaškega odpravnika poslov v Beogradu priti do Hitlerja. Menda je Kulovec želel dobiti soglasje za – ustanovitev slovenske države po zgledu Neodvisne države Hrvaške! Ustanoviti državo kot Hrvatje bi po Kulovčevem mnenju najbrž pomenilo možnost preprečiti razkosanje Slovenije, ker brez države tega, kot vemo, ni bilo mogoče niti suvereno zahtevati, kaj šele doseči. Sploh če vemo za Hitlerjev odnos do Slovencev.