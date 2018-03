Italija kot laboratorij

Volitve so dramatično spremenile politično geografijo Italije, kot smo jo poznali minulih 25 let.

Štiriindvajset let po politični revoluciji, ki jo je po hladni vojni uprizoril Silvio Berlusconi in pometel s tako imenovano prvo republiko, je Italija spet laboratorij. Podobno kot je medijski mogotec na začetku devetdesetih, mnogo pred Trumpom in brexitom, spisal priročnik populizma, iz nič je ustvaril stranko in v nekaj mesecih postal predsednik vlade, tisti z najdaljšim stažem po Mussoliniju, tačas gledamo potres velike magnitude.

Poslovila se je druga republika, dominantni sili italijanske politike sta potisnjeni na obrobje, do pred kratkim razmeroma nepomembni stranki sta zavzeli politično sceno. Italija je večni prostor »politične nestabilnosti« in »političnih kriz«, pa čeprav je v tem stoletju imela samo eno vlado več kot »stabilna« Nizozemska. In vendar je ustanovna članica evropske skupnosti, tretje gospodarstvo evroobmočja, šibko, a nepogrešljivo – piccolo grande paese –, zdaj bliže Budimpešti kot Bruslju.



Histerija, s katero establišment naslavlja zmagoslavje »populizma« nasproti stabilnemu sistemu, je smešna.