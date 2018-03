Iz literature mora na koncu zaveti nekaj fantomskega in težko ulovljivega

Bralci jo občudujejo, ker jim, očitno, njena literatura dene dobro. Tudi kritika jo spoštuje, zato nagrajuje njene romane. Ti uspešno prebijajo francoski zid in jih je mogoče brati v številnih jezikih, prav tako v slovenščini. Po nekaterih njenih knjigah so že posneli film, po enem ga še snemajo, nič manj niso zanimive gledališke postavitve. Maylis de Kerangal (1967) je francoska pisateljica, ki uspešno opozarja svet na svojo sodobno dobrodejno pisavo ... Pred nedavnim je bila gostja festivala Literature sveta – Fabula v Ljubljani.



Vtis je, da je Maylis de Keragnal tudi avtorica, ki se literarno loteva na pogled morda manj romanesknih tem, ena takih je, denimo, presaditev srca. Zatorej se na začetku samo po sebi postavi vprašanje: Kaj je literatura?



Literarno zanimivo življenje



»Definicije književnosti ne morem podati, lahko samo rečem, kako jo dojemam jaz pri svojem delu. Ne bi rekla, da literaturo določajo izbrane teme,« pravi za Delo pisateljica, ki sega po »nadvse različnih tematikah«, a so si kljub temu njene knjige »precej blizu druga drugi«. »Opisujejo poti, gibanja junakov ... in se poskušajo približati življenju. Življenje je zame literarno najbolj zanimivo, bolj od prepričanja, da mora književnost govoriti o stvareh, ki jih morda ne slišimo, da si mora prizadevati ponovno vzpostaviti resničnost ali se truditi razkriti, česar mogoče ne vidimo. Pri pisanju me zanima predvsem to, kako ujeti čim več tistega, kar dela živ jezik. In seveda imam tudi svoj pisateljski značaj, odstira se v moji pisavi.«



Vsebinsko jo vznemirja posebno delo – in kaj vse je delo? –, pa naj bo delo v industriji, denimo na gradbišču, kar opisuje v romanu Rojstvo mostu [Naissance d'un pont, 2010], ali še na drugih deloviščih, kar je »lahko tudi operacijski blok v bolnišnici«; tega bralcem približuje v romanu Pokrpajmo žive [Réparer les vivants, 2013]. Priteguje jo tehnika, tehnologija, ki je »v resnici politično sporočilo, saj vključuje vprašanja razvoja« – ko se odločimo, ali bomo napredovali po tej poti ali nazadovali po drugi, med tem pa se tako ali drugače porajajo nadvse močna čustva. »Vsega tega se poskušam dotakniti, kadar pišem, čeprav je moja prva ambicija vselej jezik.«