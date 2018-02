Jedro in periferija

Megličasta snov, ki se ji reče Evropa več hitrosti ali več smeri, postaja razvidna. Njena institucionalizacija, o kateri se dogovarjajo veliki, bi ustvarila nov razkol med različnimi stopnjami članstva v sedemindvajseterici. Noben evropski državljan ne bi hotel biti drugorazredni državljan, to je v podtonu strahov o diferencirani integraciji oziroma variabilni geometriji Evrope. Nove razlike bi poglobile stare zamere in povečale bi nacionalizem med tistimi, ki bodo ostali na periferiji. Težko je videti še kak cilj, pomembnejši od usmeritve vseh naporov v to, da ne ostaneš onkraj cezure.

V času nastajanja drugačnih razmerij na celini je Slovenija spet zatopljena v svoj mali svet. Njen horizont je arbitražni spor s Hrvaško.