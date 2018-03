Junckerjeva komisija dela napake. Prototip tega je morda slovensko-hrvaški spor.

Kam gre Evropska unija? Po pol leta naposled vidimo zagon francosko-nemškega motorja, a institucionalne reforme očitno ne bodo zelo vsebinske.



Zdi se, da Evropska unija in njeni voditelji nadaljujejo politiko pragmatizma, drobnih korakov. V dobrih časih se zdi to spet vzdržno. Pozabljamo pa, da se bo obdobje gospodarskega razcveta enkrat neizogibno končalo, in če takrat Evropska unija ne bo znatno spremenila načina delovanja in strukture, če se ne bo lotila resnih reform v smislu dokončanja evropske monetarne in fiskalne unije, tedaj takšna, kot jo poznamo, nove ekonomske krize ne bo zdržala. Smo v trenutku, ko je morda še skrajni čas za kvalitativni preskok naprej. Bojim pa se, da evropski voditelji, čeprav se tega zavedajo, na to niso pripravljeni.



Unija ima velike težave z legitimnostjo. Kako bo shajala, če stvari ostanejo take, kot so?

Evropska unija v smislu legitimnosti zgodovinsko počiva na dveh temeljih. Eden je etični, EU je projekt zagotavljanja trajnega miru. To je izjemno močna etična dimenzija, nagovarjala je predvsem tiste generacije, ki so vojno poznale. Druga dimenzija legitimnosti je bila vselej funkcionalna in pomeni proizvajanje koristnih učinkov. Evropska unija je države članice dopolnjevala na tistih področjih, kjer same določenih ciljev niso mogle več doseči. S krizami sta se oba temelja razrahljala: funkcionalne izhodne legitimnosti ni, in ko izhodne legitimnosti ni, ljudje pozabijo tudi na etične dimenzije. To na kratko pomeni, da Evropska unija vse bolj potrebuje politično legitimnost. Prej sem govoril, da moramo za dopolnitev monetarne unije razviti tudi fiskalno unijo. Fiskalna unija za seboj potegne evropske davke. Evropski davki zahtevajo evropsko politično skupnost, torej evropsko demokratično legitimacijo – to je, da se državljani članic zavedajo, da so tudi državljani Evropske unije, in jo vzamejo za svojo kot politično skupnost. Te zavesti še vedno ni, niti nacionalni politični akterji ne delujejo v smeri, da bi se razvila.



Kje je Slovenija v Evropski uniji?

Njena pozicija je relativno neopredeljiva. Navznoter je šibko upravljana in v takem primeru tudi navzven ne more imeti močnega položaja. Deklarativno si želimo biti del jedrne Evrope in na francosko-nemških vlakih, v formalnem smislu smo del evrske skupine, kar me navdaja z optimizmom. Po številnih drugih pokazateljih pa smo s kakšno nogo ali roko tudi v južnem, mediteranskem terenu ali pa v višegrajskem bazenu. Ključno za preživetje Slovenije je, da se ambiciozno umakne iz mediteranskega in višegrajskega bazena, zato pa mora sama pri sebi narediti domačo nalogo iz vladavine prava in demokracije. Vzpostaviti je treba politični prostor, ki bo imel hrbtenico in bo nagovarjal realne probleme državljanov in ponujal rešitve v evropskem prostoru. Zakaj ne bi Slovenija vzgajala političnih kadrov, ki bi lahko po vzoru Luksemburga in manjših držav vodili tudi evropske institucije? Veste, evropskih institucij nikdar ne bodo zares mogle voditi samo velike države, ker bo to vzbujalo občutek pristranskosti. S tega vidika so majhne države narejene za to, da vodijo komisijo, so na čelu parlamenta, imajo pomembno mediacijsko vlogo.

No, najprej bo Slovenija morala postati pravna država.

Absolutno, v smislu vladavine prava in demokracije smo v številnih primerih zelo podobni srednji in vzhodni Evropi ...