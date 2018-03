Kaj je prav in kaj narobe

Ko smo že mislili, da Slovenija več ne more doseči političnega dna, pred državnozborskimi volitvami 2018 to, tudi zaradi odstopa premiera Mira Cerarja, ni več tako jasno. Cerarjeva odstopna poteza je bila spektakularna, v slogu pravega političnega šaha, polna nabitih čustev, mogoče impulzivna in prenagljena, mogoče že dolgo latentna in je premier le čakal dobro priložnost za preobrnitev političnih dogodkov.

Moral je vedeti, da z nasprotovanjem sindikatov in ob splošnem napadanju desnice na volitvah ne bi imel nikakršne možnosti za nov premierski mandat. Toda, menijo kritiki, Cerar si je s svojo politiko sindikate za vrat spravil sam, začelo pa se je v tistem trenutku, ko je popustil separatnim zahtevam Fidesa in ko rešitev za ukinjanje kriznih finančnih ukrepov v javnem sektorju ni iskal v socialni interakciji med vsemi deležniki. Takega pritiska, kot so ga nanj zdaj ustvarili sindikati, ne bi mogel politično preživeti nihče. Toda z odstopom je žogo vrgel nazaj, kajti zdaj se sindikati lahko začasno poslovijo od svojih ciljev.



Zakaj se je Miro Cerar kot predsednik SMC in kot premier sploh znašel v takšnem položaju? Je odgovor res v dejstvu, da je na vrhovnem sodišču padel referendum o drugem tiru, zaradi katerega naj bi odstopil? Je šlo res za zaroto?