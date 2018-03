Kako zaceliti zlomljeno srce

Trije dnevi v maju 1992. »Ko smo v dolgem konvoju bežali iz vojnega Sarajeva, so nas na obrobju mesta ustavili Srbi. Star sem bil trinajst let. V avtomobilu poleg našega je bila Elma z družino. Spomnim se samo tega, da je bila presladka blondinka. Zaljubil sem se, otroško in iskreno. Posodil sem ji kasete, ker je svoje pozabila doma. Napisal sem ji nežno ljubezensko pismo, ki ji ga nikoli nisem dal. Ko so nas po treh dneh pustili naprej, je nisem več videl in nikoli mi ni vrnila kaset skupin Azra, Bijelo dugme, EKV in Nirvana. Upam, da jo ta glasba še danes spominja na nekaj lepega in simpatičnega, čeprav je bila takrat vojna.« To je ena izmed mnogih zgodb, ki so razstavljene v Muzeju prekinjenih ljubezni v Zagrebu. Poleg nje visi ljubezensko pismo, napisano z otroško pisavo, ki ga mala blondinka iz sosednjega avta nikoli ni dobila.

Večina muzejev skuša odgovoriti na eno vprašanje, kaj pomeni biti človek. Vprašanje v tem muzeju je še bolj specifično: kaj pomeni biti zaljubljen in potem to ljubezen izgubiti. Foto: Jure Eržen

Prva soba v tem malem muzeju je namenjena ljubeznim iz otroštva. Zlomljena srca nimajo starostne omejitve. Niti geografske. Niti zgodovinske. Ko se neka ljubezen konča, za njo ostanejo spomini, bolečina, jeza, žalost, solze, razočaranje in povsem banalni predmeti, ki povezujejo nekdanji par in ki jih zbira Muzej prekinjenih ljubezni, z zgodbo vred. Razstavljeni predmeti prihajajo z različnih koncev sveta in vsi darovalci so anonimni. Poleg čisto navadnega pršila proti smrčanju iz Istanbula piše: »To pršilo je kupil, da bi nehal smrčati. Nisem mogla zaspati, ker je tako glasno smrčal. Zdaj pa ne morem spati, ker mi je strl srce.«



V prvi, otroški sobi je razstavljena fotografija, na kateri je lesen pomol ob jezeru, nad eno izmed lesenih klopi je z roko narisana puščica. Ob fotografiji piše: »To je jezero na Floridi, kamor sem hodila s fantom, kadar sva špricala šolo. Puščica označuje mesto, kjer sem prvič videla penis na sončni svetlobi.«



Vse se je začelo z zajcem



Večina muzejev skuša odgovoriti na eno vprašanje, kaj pomeni biti človek. Vprašanje v tem muzeju je še bolj specifično: kaj pomeni biti zaljubljen in potem to ljubezen izgubiti. Ko sem se sprehajala med tistimi žalostnimi, zabavnimi, strašnimi in čudovitimi zgodbami, sem premišljevala, da gre v resnici za muzej o tem, kako preživeti. Da vsi poznamo občutke izgube in bolečine. Da je srce marsikaj, da zna veliko stvari, da je zelo občutljiv organ, a je tudi zelo prožna mišica.



Muzej prekinjenih ljubezni je ena največjih turističnih atrakcij v Zagrebu. Predmetov se je nabralo že toliko, da lahko dve razstavi ves čas potujeta po različnih kontinentih, doslej so gostovali že v skoraj dvajsetih državah, od Manile in San Francisca do Londona in Singapurja. Pred nekaj dnevi je bila razstava odprta v Alti, na daljnem severu Norveške, čez nekaj tednov jo bodo predstavili v Tokiu. Razstave v različnih mestih so največkrat sestavljene predvsem iz objektov, ki jih pošljejo lokalni prebivalci. Poleg Zagreba ima muzej tudi podružnico v Los Angelesu.



Vse se je začelo s prekinjeno ljubeznijo. Umetniška producentka Olinka Vištica in likovni umetnik Dražen Grubišić sta neke noči žalostna sedela za dolgo kuhinjsko mizo; že prej sta se odločila, da bosta končala ljubezensko zvezo. Tiste noči sta se pogovarjala o tem, kateri predmet si dejansko delita in najbolj pooseblja njuno, takrat že zahajajočo ljubezen. Ugotovila sta, da to niso številne knjige ali pohištvo, temveč majhen plišati zajec na baterije, ki sta ga vedno nosila s sabo na potovanja. To je bil prvi muzejski eksponat, in ko sta objavila oglas, da zbirata predmete, ki so glavni junaki neke ljubezenske zgodbe, se je začela Olinka po Zagrebu srečevati z nenavadnimi ljudmi in njihovimi pripovedmi. Na Trgu bana Jelačića se je sestala z žensko. Prišla je v družbi moža in ji dala beležnico oziroma dnevnik, v katerem je imela shranjene telefonske številke vseh ljubimcev. V nekem mračnem baru se je srečala z vojnim veteranom, ki je iz čisto navadne vrečke potegnil umetno nogo in ji povedal, da mu jo je v 90. letih, ko je na Hrvaškem divjala vojna in je bilo nemogoče priti do takšnih protez, priskrbela neka socialna delavka, v katero se je potem zaljubil. Čeprav je bila noga iz zelo slabega materiala, je trajala dlje kot njuna zveza.

Otroški avto iz Češke; možu, ki si ga je želel že kot otrok, ga je podarila žena. »Če se dva res ljubita, si lahko izpolnita sanje.« Foto: Jure Eržen