Klofuta nemške mladine generaciji očetov

Pisatelj Eric Vuillard je lani za knjigo L'ordre du jour (Dnevni red) prejel prestižno francosko literarno priznanje, nagrado bratov Goncourt, ki jo vse od leta 1903 podeljuje akademija z istim imenom. V njej opiše vzpon nacizma prek anschlussa, priključitve Avstrije k Nemčiji, ki se je zgodil pred osemdesetimi leti, natančneje 12. marca 1938. Literarno delo je označeno kot pripoved (récit), ker avtor zgodovinske dogodke in njihove dokumentarne vire nevsiljivo poveže s svojimi razmišljanji in komentarji.



Pripoved se začne 20. februarja 1933 zvečer, ko štiriindvajset mož drug za drugim izstopi iz avtomobilov in se napoti proti stavbi nemškega parlamenta; sivolasim in plešastim sencam v poslovnih oblekah s telovnikom in širokim hlačnim robom hišni sluge odprejo vrata in jih usmerijo v dvorano v drugem nadstropju. Izbrani gospodje so cvet nemških bankirjev in industrijalcev – od Gustava Kruppa in Carla von Siemensa do Wilhelma von Opla in Augusta Diehna.



Najprej jih sprejme in pozdravi predsednik parlamenta Hermann Göring. Nato jih zelo prijazno in naravnost nagovori nedavno imenovani kancler Adolf Hitler: treba je narediti konec tedanji slabotni vladi, nacistična stranka mora dobiti bližajoče se volitve petega marca, saj bo le tako odstranjena nadležna nevarnost komunizma in sindikatov. Zato stranka potrebuje denar. Navzoči lastniki podjetij Basf, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Daimler, Allianz, Telefunken in drugih brez oklevanja in na stežaj odprejo svoje mošnje.



Dejanje, za katero je bilo mogoče sklepati, da ga bo zgodovina ocenila kot nezaslišano zavezo nacizmu, ni bilo tedaj za stebre nemške industrije nič drugega kot navadno sponzoriranje, običajni daj-dam s Hitlerjevo politično sprego, čeprav so v resnici odprli vrata prihajajočega pekla.



Od takrat naprej je bila opozicija v Nemčiji praktično izničena in kot edini mogoči resni Hitlerjevi nasprotniki so preostale »tuje sile«, zlasti Francija in Anglija, ki pa sta si zatiskali oči in v naslednjih letih vodili tako imenovano chaimberlain-daladierjevsko sterilno pomirjevalno politiko.



Pred široko zaprtimi očmi Evrope



Tajno zasebno srečanje angleškega lorda Halifaxa, predsednika lordske zbornice, z ustanoviteljem SS Göringom in s Hitlerjem v Berchtesgadnu novembra 1937, predstavlja eno izmed tovrstnih diplomatskih potez. O svojem pogovoru s Hitlerjem je izkušeni lord – ki je firerju dal vedeti, »da vlada njenega veličanstva nemških pretenzij do Avstrije in dela Češkoslovaške ne bi jemala kot nelegitimnih, če bi se vse odvilo v miru in z dogovorom« – takrat v pismu grofu Stanleyju Baldwinu, vodji spodnjega doma parlamenta, med drugim zapisal: »Nacionalizem in rasizem sta močni sili, a meni se ne zdita niti nenaravni niti nemoralni.«



Kako je bilo sicer mogoče spregledati brutalne nacistične »rabote«, ki so se do takrat pred široko zaprtimi očmi Evrope že zgodile: požig Reichstaga 23. februarja 1933, odprtje Dachaua v istem letu, uvedbo sterilizacije duševnih bolnikov, noč dolgih nožev v letu 1934, zakon o obrambi nemške krvi in časti ter uvedbo rasističnih zakonov leta 1935? Pa umor avstrijskega kanclerja Dollfussa, ki so ga leta 1934 izvršili avstrijski nacisti? In Göringovo otvoritev slikarske razstave na temo »večnega juda« 8. novembra 1937 v Münchnu?