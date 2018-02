Knjige in politike ne moremo nikoli ločiti

V Slovenijo je priletel z berlinskega filmskega festivala, na pogovor je prišel zelo prehlajen, a odlične volje. V vili Podrožnik je z ministrom za kulturo Tonetom Peršakom in direktorico javne agencije za knjigo Renato Zamido podpisal pogodbo, da bo Slovenija leta 2022 častna gostja na tem največjem tovrstnem dogodku na svetu. Frankfurtski sejem je odlična priložnost za predstavitev Slovenije. Kot pravi, je zdaj vse v naših rokah.



Kako je bilo danes v vili Podrožnik?



Pogodba je podpisana, Slovenija bo častna gostja in prav vsi smo zelo zadovoljni. Že letos bodo med Nemčijo in Slovenijo potekale različne aktivnosti, sem bodo prišli naši založniki, začele se bodo prevajati knjige. Stroj je začel delovati.



Glede na dolgoletne izkušnje, saj ste direktor že od leta 2005, me zanima, ali imate morda kakšen predlog, kako se lahko častna gostja najbolje predstavi?



Tukaj vsi radi ponavljate, da je Slovenija majhna država, a velikost ni pomembna. Majhne države so največkrat še bolj inspirativne in posebne, ponavadi je njihov program tudi bolj sodoben. To, kar šteje, so umetniki, dogodki in dobro izbran fokus programa. Ko država postane častna gostja, to sproži tudi debate in refleksije, kaj je pravzaprav identiteta države, in to je vedno dobro. Podpiramo ves ta proces. Seveda pa ne gre le za knjige, bistveno je tudi sodelovanje z drugimi partnerji, z nemškimi založniki, in seveda za literarne in druge umetniške dogodke. Priporočil bi le to, da se začnejo priprave takoj in da se vanje vključi čim več ljudi z zanimivimi idejami.



Kakšna so merila, po katerih izbirate države častne gostje?



Seznam meril je zelo dolg. Najbolj nas seveda zanima, kaj lahko založniki odkrijejo v tej deželi, recimo druge dobre založnike, nove pisateljske talente ... To je ena dimenzija, druga pa je, da že dolgo nismo več samo knjižni sejem, temveč tudi velik kulturni festival. Slovenija mora razmisliti, kaj lahko poleg knjig predstavi številnemu nemškemu občinstvu, kako jih lahko preseneti, kaj lahko novega odkrijejo o vaši državi.



Moram vam priznati, da prej nisem nič vedel o Sloveniji, razen tega, da je nekje blizu Trsta. Od avtorjev sem poznal le Slavoja Žižka. A imam kar nekaj znancev, ki so mi ves čas govorili o vaši državi, moj prijatelj in založnik iz Avstrije Lojze Wieser, na primer, pa tudi založniki iz Berlina, tako da imate Slovenci očitno dobro razvejano mrežo navdušencev, ki nas je navdihovala, da smo se odločili prav za vas.