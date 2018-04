Ko ima staro nov pomen

Ker se v Sloveniji naglo približujejo državnozborske volitve, je v zvezi z njimi treba omeniti dve imeni: Emmanuel Macron in James Comey. Prvi je ta teden imel pomenljiv govor v evropskem parlamentu, drugi je izdal knjigo in v pogovorih za medije postavil mejnike, mimo katerih neka država in njena demokracija ne smeta iti. V slovenskih javnomnenjskih anketah se je stabiliziralo nekaj političnih favoritov, vendar pri njih, z izjemo SMC, ki predvsem izpostavlja vladavino prava, skorajda ne najdemo podpornih interpretacij državniškega koncepta ali zagovora vrednot, ki sodijo zraven. Zdi se, da prav državniški koncepti pri kandidatih za oblast iz volitve v volitve plahnijo, enako bolj kot ne velja za evropske poslance. O čem se pravzaprav torej na prihajajočih volitvah sploh lahko pogovarjamo?