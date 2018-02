Ko mi je danski kolega rekel, da z veseljem plačuje davke, sem mislila, da se šali

Američanka Brooke Harrington je profesorica ekonomske sociologije na Copenhagen Business School, avtorica knjig Kapital brez meja (z analizo upravljanja premoženja v davčnih oazah) in Pop Finance. Proučuje socialne temelje denarja in trgov, kot sama pravi, na presečišču politične ekonomije, antropologije, socialne psihologije in vedenjskih financ. Iskriva sogovornica je sicer iz sociologije doktorirala na Harvardu.



Bogastvo svetovnih milijarderjev se je lani povečalo še za 762 milijard dolarjev; to bi sedemkrat zadostovalo za izkoreninjenje najbolj ekstremne revščine po svetu, je bilo slišati na Svetovnem ekonomskem forumu v Davosu. Še več, kar približno 82 odstotkov lanskih svetovnih dobičkov je šlo v roke najbogatejšega odstotka, najrevnejša polovica sveta pa je ostala praznih rok. Kako si to razlagate?



Velik del razlage je v tem, da imajo ljudje, ki so že bogati, zmožnost, da ostanejo bogati, ker ne plačujejo davkov, ne prispevajo poštenega deleža – in imajo dostop do investicijskih priložnosti, te so jim veliko bliže kot drugim. Lahko si privoščijo zelo usposobljene in profesionalne svetovalce, da jim svetujejo, kako naj spravijo denar v off shore davčne oaze, da ga zaščitijo pred davki, dolgovi. Veliko se govori o izogibanju plačila davkov. A če si zelo bogat, ti tudi ni treba plačevati dolgov, če si tega ne želiš, recimo ko gre za zasebne obveznosti iz ločitvenih sporazumov, lahko se izogneš tudi plačilu bančnih posojil. Vrhunski profesionalci vam svetujejo, kako lahko izpeljete nepremičninske posle, kupujete drage umetnine ali pa vstopate v prefinjene finančne investicije, dosegljive le tistim, ki imajo na voljo za investiranje vsaj pet milijonov dolarjev.



Je v tem kavelj, da zgornji odstotek bogati kljub finančnim krizam, recesiji, davkom na podjetniške in kapitalske dobičke, dediščino itd.?



To so načini, kako bogati postajajo še bogatejši, medtem ko revni ne dobijo nič. Veliko tega omogočajo prav ti strokovnjaki s svojimi nasveti. V zadnji knjigi Kapital brez meja (Capital without Borders) sem opisala, kaj počnejo menedžerji, računovodje, pravniki in drugi specialisti, ki v bistvu ne delajo nič drugega, kot da ščitijo premoženje najbogatejših pred vsemi mogočimi stvarmi, ki bi ga lahko ogrozile. Mogoče imate tudi v slovenščini različico pregovora – poznajo ga v kitajščini, nemščini, italijanščini, angleščini – Iz sandalov v sandale v treh generacijah ali Iz cokel v cokle v treh generacijah , kar pomeni, da v treh generacijah bogastvo izgine. Če prva generacija ustvari bogastvo, ga druga porabi, tretja pa spet začenja iz nič. To se ponavadi zgodi z zasebnim bogastvom brez pomoči in posredovanja teh profesionalcev. Z njihovo pomočjo prekinete ta proces in premoženje ostaja in se samo veča in veča – tako kot velika snežna kepa, ki se vali po hribu.

Kako si z antropološkega vidika razlagate balone, ki se že desetletja napihujejo na borzah? Gre za pohlep, čredni nagon?



Na trgih je veliko negotovosti, negotovi ljudje pa se ozirajo, kaj počnejo drugi, da bi vedeli, kaj naj storijo. Svoje študente sem spraševala, kaj bi storili na večerji, kjer bi stregli hrano, ki je v življenju še niso videli. Počakali bi na druge in sledili njihovemu početju. Enako je na trgih: ko so razmere negotove, ljudje opazujejo in sledijo drug drugemu. Potrebujete veliko informacij, discipline, znanja, da ne sledite množici. Prav tu je lahko raznolikost velikega pomena.



Zadnje tedne smo videli veliko nestanovitnosti na borzah in se spraševali, kaj se bo zgodilo v naslednjem koraku. Kako si to razlagate?



Na nesrečo veliko borznega trgovanja poteka avtomatično, prek računalnikov, in sega onkraj meja človekove presoje. To je zelo nevarno, saj ljudje oblikujejo avtomatizirane sisteme trgovanja, z vgrajenimi pristranskostmi in brez zdrave pameti in presoje, da gre zgolj za paniko, ko ni smiselno prodajati naprej. Govorila sem z nekaterimi trgovci na newyorški borzi, ki kritizirajo te avtomatične sisteme trgovanja, poudarjajo, da sami vedo stvari, ki jih stroji ne morejo vedeti, in se jezijo, da ni mogoče ustaviti množičnih nakupov in prodaj delnic, ko jih stroji enkrat sprožijo.



Tu se spomnimo na opozorila ameriškega fizika Stephena Hawkinga o nevarnosti umetne inteligence ...



Da, to je potencialno zelo nevarno, saj je umetna inteligenca samo toliko dobra, kot jo ljudje naredimo. Če so ljudje pristranski ali pa imajo slabe kognitivne navade, kot jih ima vsak od nas, se to pozna tudi pri strojih in umetni inteligenci.



In še to: pravite, da so ljudje bolj zaskrbljeni zaradi statusa kot zaradi denarja. Na kaj merite?



Ekonomist z Univerze Cornell Robert Frank je pred 30 leti napisal fascinantno knjigo Izbiranje pravega ribnika (Choosing the Right Pond). V njej je zbral podatke in raziskave ne le iz ekonomije, ampak tudi iz sveta primatov in naših prednikov iz opičjega sveta. Kaj se zgodi v skupini goril, če prevzameš vodilno pozicijo: vsi pozitivni občutki, serotonin gredo navzgor. Če pa ste potisnjeni na nižji položaj, se zniža tudi raven serotonina in se počutiš slabše. Ljudje torej stremijo k statusu, ta deluje kot nagradna droga za možgane. Ljudje na delovnem mestu tekmujejo za vidne statusne simbole, ne toliko za dohodek. Radi so dobro plačani, a ko dosežejo neko raven, se bolj borijo za statusne simbole, za položaj v družbeni hierarhiji. Za status se borimo v svoji referenčni skupini. Referenčna skupina za, recimo, Vladimirja Putina so milijarderji, zame so profesorji sociologije, za vas pa verjetno novinarji v Evropi ali zahodnem svetu.