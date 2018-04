Ko opazujem ljudi, se mi zdi, kakor da imam pred seboj dvorišče z živalmi

Ljubi umetnost, zato povezuje različne govorice – literaturo posebno z glasbo – in ga sploh zanimajo vsi umetniški izrazi. Všeč mu je oziranje nazaj, zato mu je tudi v književnosti všeč nostalgija. Rad ima življenje, zato je vesel človek, bonvivan, pa čeprav mu gre sodobni svet precej na živce ... Tudi takšen se zdi francoski pisatelj Benoît Duteurtre.



Romanopisca, esejista in glasbenega kritika Benoîta Duteurtra je mogoče brati v več kot dvajsetih jezikih. Mednarodno mu je uspelo predvsem s satiričnim romanom La petite fille et la cigarette [Deklica s cigareto, Fayard, 2005], ki so jo na Češkem in v Romuniji tudi odrsko uprizorili. V ZDA se je dvignil prah, potem ko se je pokazalo, da si je ameriški igralec, humorist in režiser Shia LaBeouf omenjeni roman plagiatorsko prisvojil pod naslovom Stale N Mate.



V slovenščini je prav zdaj v prevodu Luke Novaka [Totaliteta] izšla njegova mozaična in nostalgična Knjiga za odrasle [Livre pour adultes, Gallimard, 2016], o čemer sem pisala že v zadnjih Književnih listih. Govori o nekdanji Franciji in se poklanja (surrealističnemu) obdobju med obema vojnama, ko je po Parizu kot mestu spektakla še vel neponovljiv umetniški esprit in pritegoval zanimive ljudi od vsepovsod. »Danes pa Francija sploh ne izumlja več svoje lastne kulture.«



Benoît Duteurtre, s katerim sem se pred kratkim pogovarjala v Parizu, je bil tudi gost včeraj končanih Nodierovih dnevov v Ljubljani.



Blizu vam je Normandija, kjer ste se rodili v Le Havru. Je vam uspelo rešiti enigmo Mauricea Leblanca, avtorja romanov o goljufivem gentlemanu Arsènu Lupinu, o Votli igli v Étretatu nedaleč stran?



(Smeh.) Ne, a kot vsi otroci v ljubkem letoviščnem Étretatu, kjer je imela moja družina počitniško hišo in sem o njem pisal v knjigi Les Pieds dans l’eau [Z nogami v vodi, Gallimard, 2008], sem tudi jaz sanjaril v bližini pečin. Včasih prav tako s čolnom sem iskal vhodna vrata v Votlo iglo [skalnato štrlino iz morja v obliki igle] in njen zaklad, o čemer je tako krasno pisal Maurice Leblanc. Neverjetno je, kako močno domišljijo je znal sprožiti.



Normandija je krasna pokrajina impresionizma in književnosti, saj so iz nje tako ali drugače črpali od Flauberta in Chateaubrianda do Prousta in še koga, danes pa ste, med drugim, z njo povezani pisatelji Annie Ernaux, Maylis de Kerangal in tudi vi.



Odraščal sem v Le Havru, od koder je moja družina. Ko sem se začel navduševati nad umetnostjo in sem želel postati pisatelj, me je fasciniralo odkritje, kako so bili vsi veliki umetniki, ob katerih sem se navdihoval, ali rojeni v Normandiji, ali so tam živeli nekaj časa, ali so bili kako drugače povezani z njo. Velika sreča je bila odrasti v deželi Clauda Moneta, Marcela Prousta ..., saj so mi delovali zelo domače. Občutek sem imel, da odraščam tudi v njihovem svetu. Kot najstnika me je posebno zaznamoval Claude Monet, ki se je kakor jaz rodil v Le Havru, kjer je preživel otroštvo, potem pa se je odpravil v Pariz in se vrnil v Normandijo, v Étretat, kjer je veliko slikal. Spremljala me je njegova zgodba o mladeniču iz Le Havra, ki se nameni v Pariz, da bi tam zaslovel. A navduševali so me še drugi: Jacques Offenbach, na tujem manj znani humorist Alphonse Allais pa Eric Satie ... Bili so čisto blizu mene in za povrhu iz umetniškega obdobja, ki mi je silno všeč in se nanj veliko navezujem.



V Franciji se je treba, kdor si želi biti uspešen, še danes s podeželja odpraviti v Pariz, kajne? Tudi vi ste se.



Kdor hoče v Franciji, ki je centralizirana država, postati prepoznaven umetnik, se odpravi v glavno mesto. Praviloma je tako. Vse umetniško se dogaja v središču, nekoč se je morda še v Versaillesu, čeprav obstajajo tudi druga mesta z močno identiteto, Marseille, na primer. Ta pot v Pariz, ki je tudi moja usoda, je pogostna tema romanov: že Balzac je pisal o mladeniču Rastignacu, ki se je podal v Pariz, da bi tam opozoril nase.