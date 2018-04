Portret tedna: Jadranka Sovdat

Oseminpetdesetletna Jadranka Sovdat ima na ustavnem sodišču kar nekaj kilometrine. Že ob prvi sestavi ustavnega sodišča je bila zraven, decembra, ko se ji izteče devetletni mandat ustavne sodnice, bi lahko rekla, da je že pred osemindvajsetimi leti vedela ali vsaj slutila, kaj je ustavnopravno dopustno in kaj ni, kaj pomeni kršitev človekovih pravic in kaj ne, do kje je mogoče širiti obzorja pravne presoje in zaščite. Toda prav nasprotno: spreminjajoče se družbene razmere, drugačno razumevanje vrednot prinaša nove izzive. Včasih se zdi, da če več veš, ti je še težje, odpira se ti več dilem. Zagotovo pa ti je lažje, če veš, kakšno pot je ustavno sodišče pred tem že prehodilo.



Nekateri njeni nekdanji kolegi z ustavnega sodišča pravijo, da je imela že kot generalna sekretarka ustavnega sodišča, kar je postala leta 1999, to možnost, da je ob deveterici »veličastnih« na seji ustavnega sodišča, ki vedno poteka za zaprtimi vrati, lahko povedala, kaj si misli o katerem od problemov. Bila je vezni člen med strokovnimi sodelavci ustavnega sodišča, ki bolj ali manj opravijo levji delež nalog za končno presojo ustavnih sodnikov, znala je detektirati, v čem se ji zdi, da se skriva srž problema. Njene strokovne in organizacijske sposobnosti naj ne bi bile sporne. Kot neformalni kolešček v verigi odločanja naj bi že takrat pomembno prispevala k utemeljenosti ustavnopravnih presoj. Tudi zato, kot pravijo nekateri njeni nekdanji sopotniki, ker je res ambiciozna, toda po duši poštena, presoja po pameti in ker so ji vsi radikalizmi tuji.