Kraj, kjer se je dve stoletji in pol razvijala vrhunska medicina, tudi naša, slovenska

Zvonka Zupanič Slavec je zdravnica, ki se je posvetila zgodovini medicine. Je tudi avtorica monografije z naslovom Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, ki je pred kratkim izšla pri Slovenski matici. Z njo in skupino študentov bodočih zdravnikov smo obiskali medicinski Dunaj.



Dragi študentje, pred vami je stolp norcev! Tako je povedala profesorica ljubljanske medicinske fakultete Zvonka Zupanič Slavec in z roko pokazala nekam naprej. Njene besede bi lahko bile v teh prelomnih časih slovenske medicine simbolne, a niso bile. Še hip in pridemo pred Narrenturm, znamenito okroglo gradnjo cesarja Jožefa II. iz leta 1784. Za 150 slovenskih študentov medicine in novinarsko ekipo se je pričela zgodovinska pot po medicinskem Dunaju.



»Smo v osrčju nekdanjega bolnišničnega mesta. Tukaj se je skozi dve stoletji in pol razvijala vrhunska medicina svojega časa, ki je bila tudi naša, slovenska medicina,« je profesorica zgodovine medicine postavila jasen okvir nadaljnje poti.