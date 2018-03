Krčenje ledu. In omike

Bomo maja ali junija postavljeni pred izbiro političnih konceptov ali bomo izbirali med omiko in rasistično robatostjo? Bo vsiljevanje izbire med omiko in robatostjo iz predvolilne arene izrinilo realne dileme, ali velja več staviti na znanost, izobraževanje ter raziskave in razvoj ali na, denimo, varnost? Elementarna omika, ki vključuje tudi odsotnost rasizma ali seksizma, je namreč predpostavka sodobne parlamentarne demokracije. A gre zgolj za predpostavko, ki se je zdela samoumevna. Če ta predpostavka ni več samoumevna, to hkrati pomeni, da volitve niso več razlog za veselo izbiro različnih konceptov, temveč bo volilnemu telesu na voljo zgolj tesnobna obramba predpostavk parlamentarizma.

Ob izbiri med liki, ki ponujajo vsebinsko prazno omiko in programsko bogato rasistično robatost, večjih dilem sicer ni. Ni pa nobenega razloga za veselje.