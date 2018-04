Ljubezen iz interesa

Med narodoma, Slovenci in Rusi, ni posebej otipljivih zgodovinskih povezav niti družbenih in verskih vezi, kakršne povezujejo Ruse s Srbi, Bolgari in drugimi pravoslavnimi narodi. Del pojasnila o naklonjenosti narodov Rusiji pa prispeva kar Putin sam, ko opiše pomen novinarstva: »Ko gre za zbiranje podatkov, se novinarstvo zelo malo, če sploh, razlikuje od obveščevalnih dejavnosti.«



Mnogi so hvaležni Rusiji, ker je veliko prispevala k porazu fašizma, drugi smo bolj hvaležni slovenskim partizanom, ker so, razen koščka Prekmurja, predvsem sami osvobodili Slovenijo in postavili temelje slovenski državi, ki smo si jo izborili kljub nasprotovanju mnogih, tudi Moskve.



Nas pa z Rusi povezuje nekaj usodnih sporov, najbolj tisti iz prelomnega leta 1948, ko je Titov upor Stalinu stresel svet, nas pa obvaroval pred sovjetskim tipom komunizma, ki ga je Moskvi uspelo vsiliti vsem, razen Jugoslaviji. Ko je Sovjetska zveza uvedla sankcije in hotela Jugoslavijo izstradati, je bila za naše preživetje odločilna pomoč ZDA z izdatnimi pošiljkami žita ter tehnične in vojaške opreme. Hruščov je Titu očital, da se hrani s kapitalističnim žitom.