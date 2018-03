Ljubezen pod prisilo

Ko se je ameriški novinar in pisatelj Christopher McDougall vprašal, zakaj ga boli stopalo, ni mogel slutiti, v kakšno pustolovščino ga bo pahnila njegova zvedavost. Razočaran nad napredno obutvijo in nasveti športnomedicinskih strokovnjakov vseh vrst, ki so trdili, da njegova stopala potrebujejo mehkejše podplate tekaških copat, se je odločil, da razišče, zakaj lahko neki mehiški Indijanci v sandalih nepretrgoma tečejo dva dni brez kakršne koli poškodbe. Po vijugastih poteh, ob katerih se zdi jadranska magistrala ravna kot Dunajska cesta, se je odpravil v osrčje gorovja Sierra Madre, natančneje v Bakrov kanjon, kjer živijo Tarahumare, po domače Rarámuri – Ljudje tekači. Svoje dogodivščine in antropološka razmišljanja o teku je kasneje strnil v eno najzanimivejših tekaških knjig Rojeni za tek, ki je v slovenščini izšla leta 2011 (založba Sanje, prevod Jure Capuder).



Že izbira naslova, ki se ne nanaša le na Tarahumare, temveč na vse ljudi, je bila dokaj drzna poteza. Zakaj bi bili rojeni za tek, če imajo drugi sesalci pogon na vse štiri, kar jih praviloma dela hitrejše od nas, je povsem upravičen pomislek.



Ker tek ni sinonim za šprint, je pravilen odgovor. Gepard lahko doseže dvainpolkrat višjo hitrost od Usaina Bolta, a proti Moju Farahu na desetkilometrski preizkušnji ne bi imel nikakršnih možnosti. Še manj bi jih imel, če bi se s Tarahumarami pomeril na ultramaratonu. Podobno je z drugimi živalmi, ki lahko pred – seveda ustrezno pripravljenim – savanskim lovcem bežijo uro, dve ali pet, naposled pa se omagane zgrudijo na tla.



Morda v tej prvinskosti tiči razlog, zakaj se Tarahumare tako poredko poškodujejo, je pomislil McDougall. Miroljubneži sicer nikdar niso plenili, prej so bili plen, vendar teči so morali.



Haruki Murakami vsako popoldne naredi nekaj kilometrov, ker je prepričan, da dekadentna pisateljska duša potrebuje zdravo telo; profesionalni atleti trenirajo, ker sta njihov zaslužek in ugled tesno povezana z rezultati; Borut Pahor teče, da bi očaral svoje volivce. Vsi ob tem bolj ali manj uživajo, a nihče teka ne ljubi tako kot Tarahumare, ki »tek morajo ljubiti, saj bi v nasprotnem primeru ne mogli doživeti nobene druge ljubezni«. V svetu, obsedenem z izbiro, zamisel, da nekaj ljubiš, ker to moraš, zveni nepredstavljivo.







Tarahumarski tekač v tradicionalni opravi. Foto: Ojo De Venado Cinema Production

Tudi mehiškega režiserja in fotografa, krajše Nuñcha, je neko vprašanje mučilo že dolgo časa. Za stopala mu je bilo prav malo mar, saj ni nikoli tekel, kot pozornega opazovalca družbe pa ga je begalo, zakaj so Mehičani tolikanj nestrpni do Tarahumar. »Nihče v Chihuahui (glavnem mestu istoimenske zvezne države, prek katere se razteza prav tako istoimenska puščava) mi kot otroku ni znal pojasniti, kdo so in kaj počno. Užalostilo me je, da nismo vedeli ničesar o ljudeh, ki na tem ozemlju prebivajo precej dlje kot mi, zato sem se odločil spoznati to skrivnostno ljudstvo,« je zauvodoma dejal 32-letni diplomant študija komunikacij, avdiovizualnega jezika in fotografije (pri prevodih iz španščine v angleščino je pomagala njegova prijateljica).Z mamo in očetom je odšel v gore. Bil je tako očaran nad v jamah in kolibah živečimi Tarahumarami, da je komaj čakal ponovno snidenje. »Verjetno sem v podzavesti že takrat sklenil, da bom na tem mestu nekoč posnel film.« Svoje sanje je dokončal predlani, ko je izšel njegov dokumentarni prvenec Pies ligeros (Hitre noge). V slovenskih kinodvoranah smo si ga lahko ogledali v sklopu Festivala gorniškega filma.

Pies Ligeros Teaser, Ojo de Venado Cinema from Ojo de Venado Cinema on Vimeo.

Nevidni z razlogomNuñch si je zadal težko nalogo: najboljši dokaz za to je še eno izmed mnogih poimenovanj Tarahumar – Nevidni tekači. Tujčevo oko jih lahko opazi le tedaj, kadar sami tako hočejo, kar ni nič čudnega. Najprej so jih preganjali konkvistadorji, nato so jih – sicer dobrohotnejši, a vseeno smrtonosnejši – španski duhovniki okužili z gripo, danes jim stalno grozijo mamilarski kralji. Vendar se na nasilje nikoli niso odzvali z bojem: »Njihova filozofija temelji na tem, da je umik učinkovitejši kot spopad. Zato so ob prihodih tujcev v Bakrove kanjone tekli globlje in globlje v divjino.«