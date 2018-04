Ljudje smo glasbena vrsta in najhuje je, da smo na to pozabili

V Franciji se je število plošč, ki jih je prodala, dvignilo čez milijon. Njeno glasbo so uporabili v filmih Kaj se je zgodilo (z Robertom De Nirom), Ratatouille, Mali princ, v Dolanovem Samo konec sveta, v Winterbottomovem Mogočnem srcu, v Scottovem Čudovitem letu, omnibusu Paris, je t'aime …



Doslej je izdala pet albumov, zadnji ima naslov Ouï. O čem poje? O vsem. Kako? Z vsem telesom: iz njega hkrati izletijo evangeliji, marši in koračnice, mistični korali ali pa samo onomatopeje.



Štiridesetletna Camille je neustrašna antidiva, vrhunska vokalistka, ki skače, tolče, žgoli in šepeta. Obvlada celoten spekter zvokov, ki jih lahko proizvede človek. Včasih jih sestavi v jezik, francoščino, na primer, in besedo raztegne tako daleč narazen, da se skoraj utekočini. Njen humor je groteskno magneten in včasih skozi smeh ali krohot izbruhne kar sredi skladbe.



Ne kaže je zamuditi na njenem edinem koncertu v Sloveniji. V Cankarjevem domu bo na sporedu 18. aprila.



Kar takoj je treba izpovedati, da je pred slabim desetletjem moja prijateljica, slovenska filmska producentka, spočela naraščaj, medtem ko se je na stolpu nepretrgoma vrtela skladba Too Drunk to Fuck, ki ste jo peli pri zasedbi Nouvelle Vague.



(Smeh.) Kaj res?! Kako lepo.



Pri tej priredbi ste Biafrino noro energijo, tako mimogrede, umirili v poželjivi bossa nova groove.



Potem pa moram v Ljubljani obvezno odpeti kaj od Nouvelle Vague … Ne boste verjeli, ampak pred tem Dead Kennedys nisem poznala.



Pomembno je, da jo zdaj, kajti brez njih ne gre. Ste kantavtorica in pevka, ki občasno igra, bili ste balerina – in na odru dobimo vse to v paketu. Vaš razpon, če ostanemo samo znotraj popa, presega tistega Mariah Carey in Céline Dion, in čeprav vas primerjajo z Björk, bolj dišite po Diamandi Galás in Susan Janet Ballion (Siouxsie Sioux) ali Andersonovi. Obenem je vaš nastop glasbeno in vizualno nepozaben, sploh pa ste nedavno v Franciji dobili nagrado za najboljši glasbeni nastop leta 2017.



To je pa veliko komplimentov naenkrat …



Sem omenila Elizabeth Fraser?



Ne še (smeh).



Vaš najnovejši album ima naslov Ouï, ampak skoraj ste ga poimenovali Non. Zakaj?



Vse moje odraščanje je bilo povezano z neji, ker so ti pač del odraščanja. Kar še ne pomeni, da se grem zdaj nekakšno površno spravljivost z življenjem in njegovimi stvarmi, ampak razumeti moramo, da živimo v času ekonomije, ki ji ne vidimo izida, primernega za razvoj človeka, temveč predvsem tehnologije, ekologija je postala predmet politikantskih barantanj kapitala … Da v tem primeru pomeni možnost dialoga, večglasja, skupnih odločitev in obenem beseda ouï pomeni tudi sluh, slišati. Glasba je moja pot odpiranja dialoga, posredovanje mojih misli in čutenj o času in prostoru, v katerem živim.