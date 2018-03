Mafiji smo želeli pokazati, da z umorom novinarja ne more umoriti tudi zgodbe

Umorjeni slovaški novinar Jan Kuciak je pri raziskovanju povezav med slovaškim političnim vrhom in italijansko mafijo sodeloval tudi z mednarodnim Projektom za poročanje o organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP), ki ima glavno pisarno v Sarajevu. Že več kot leto dni tam deluje Ilja Lozovski, eden od urednikov organizacije. Rodil se je v Moskvi, toda ko je štel sedem let, se je njegova družina tik razpadom Sovjetske zveze preselila v Združene države Amerike. OCCRP je sicer neprofitna medijska organizacija, ki združuje novinarje, medije in preiskovalne novinarske centre iz več kot dvajsetih držav vzhodne Evrope, osrednje Azije, Južne Amerike, Afrike ...



Kdaj ste začeli sodelovati z umorjenim slovaškim novinarjem Janom Kuciakom?



Skupaj smo prišli prek naših partnerjev na Češkem, prav tako sodelujemo s partnerji iz Italije, saj že nekaj časa preučujemo povezave italijanske kriminalne organizacije 'Ndrangheta v vzhodni Evropi. Jana smo prosili za pomoč pred nekaj meseci, ker smo vedeli, da ima veliko koristnih informacij. Na žalost so ga ubili, še preden bi zgodbo lahko dokončal. Pred tem smo preučevali povezave 'Ndranghete v Afriki, tokrat smo prvič prišli do informacij, da je dejavna tudi na Slovaškem.



Koliko informacij že imate o italijanski mafiji v vzhodni Evropi?



V resnici italijanska mafija ni edina na tem območju, prav tako 'Ndrangheta ni edina italijanska mafijska združba v vzhodni Evropi, vendar je zagotovo med močnejšimi organizacijami. Ogromno denarja ustvari s preprodajo drog, toda slovaška zgodba nam razkriva, kako mafijske združbe obrnejo ogromno denarja tudi s spornimi posli v kmetijstvu in s črpanjem evropskih sredstev.



Poznamo tudi druge italijanske združbe, ki so dejavne v Bolgariji, Romuniji, Črni gori, Srbiji … Po padcu berlinskega zidu in železne zavese so mafijske združbe takoj prepoznale vzhodno Evropo kot zelo plodno območje. Imeli so dovolj denarja za kupovanje nepremičnin, saj so bile zelo podcenjene, ekonomija je bila povsem na začetku, vzhodnoevropske države so šele postavljale nove politične in pravne okvirje, zato je bilo veliko sivih con za vključitev v sistem.



Je mafijo sploh možno pregnati, če je prepletena s politično oblastjo?



Vsaka država tega sveta ima tudi organizirani kriminal, ne glede na to, kako razvito demokracijo ima in kako uspešno preganja kriminalce, toda mafijske združbe v vzhodni Evropi so resnično problematične, ker so tesno povezane s politično in gospodarsko elito. Politična prepustnost je prevelika, zato lahko na oblastnike vplivajo številni posamezniki. Včasih tega sploh ne počno kriminalci, ampak zgolj vplivni poslovneži, ki imajo preprosto dovolj denarja, da lahko plačajo politične usluge.



Mafija za svoje delovanje vedno išče revna območja.



Italijanske družine na Slovaškem najdemo prav v vzhodnem delu države, kjer so najrevnejša območja. Italijanski kriminalci imajo že dolgoletne družbene in politične povezave, pod svojim vplivom imajo lokalne politične veljake. Očitno pa je na Slovaškem povezava s politiko šla vse do vladnega vrha države.