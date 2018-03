Možgane je mogoče naučiti vse

Nevropsihologinja, specialistka bio/neurofeedbacka, ki se uspešno ukvarja tudi s peak performance športno psihofiziologijo. Skupaj s kolegico Tino Burger, bio/neurofeedback terapevtko, izvajata bio/neurofeedback terapije otrokom z ADHD pa tudi ljudem z depresijo, anksioznostjo, nespečnostjo, različnimi psihozami, epilepsijo, zasvojenostjo z drogami, učnimi težavami, disleksijo, diskalkulijo in avtizmi.



Nika Pušenjak Foto: Leon Vidic/Delo

Neurofeedback je bil prvič omenjen sredi petdesetih let prejšnjega stoletja. Dr. Kamiya je na Univerzi v Chicagu raziskoval zavest in ugotovil, da se z uporabo preprostega sistema nagrajevanja poskusne osebe lahko naučijo spreminjati možgansko aktivnost. Ukvarjal se je predvsem z možganskim ritmom alfa. To je bil začetek biofeedback treninga EEG – t. i. neurofeedbacka.Malce kasneje je dr. Barry Sterman, ki je takrat delal na UCLA, eksperimentiral z mačkami. Zanimalo ga je, ali se lahko mačke naučijo zvišati senzomotorni ritem (SMR) v možganih. Ti eksperimenti niso bili ravno najbolj udobni za mačke – trideset jih je namreč postavil v kletke brez dostopa do hrane. Drugo za drugo je mačke jemal iz kletk in jih prinesel v sobo s prazno skledo in vzvodom. Ko je muca pritisnila na vzvod, je v skledo pritekla piščančja juha ali mleko. Mačke so se takoj naučile, kaj morajo storiti, da dobijo hrano. Nato je eksperimentu dodal zvok. Vedno, ko se je pojavil zvok, mačke niso dobile hrane, če so pritisnile na vzvod. Ko je zvok izginil, so mačke spet dobile hrano, če so pritisnile na vzvod. Takrat je dr. Sterman ugotovil, kakšno je mentalno stanje mačk, ko čakajo na konec zvoka. Mačke so mirno stale, njihovi možgani pa so bili pozorni in zelo aktivirani. Interpretacija EEG je pokazala, da gre za frekvenco med 12/13Hz–15 Hz, poimenovano senzomotorni ritem (SMR). Zatem se je dr. Sterman vprašal, ali bi lahko mačke aktivno treniral, da bi producirale te frekvence, ko bi same to želele. Eksperimentalno situacijo je spet modificiral in tokrat v sobi ni bilo vzvoda, mačke pa so dobile hrano, ko so producirale izbrano frekvenco. In seveda jim je uspelo. To je bilo prvič, da je nekomu uspelo dokazati, da lahko spreminjamo možganska stanja s pogojevanjem EEG. To se je zgodilo ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja.Nato je dr. Stermana najela Nasa, saj so imeli težave z astronavti, ki jim je škodilo toksično raketno gorivo, ki so ga takrat uporabljali. Znano je bilo, da to lahko pri človeku izzove epileptične napade. Epileptični napad povzroči motnja v električni aktivnosti možganov, povzročena zaradi različnih vzrokov. No, dr. Sterman je začel preučevati to gorivo in vpliv na njegove mačke. V skupini je bilo veliko mačk iz prejšnjega eksperimenta. Seveda so tudi mačke imele epileptične napade, ko so bile izpostavljene gorivu. Deset pa jih je imelo kar dobro odpornost na napade, kar je bilo precej presenetljivo. Kakor je v znanosti že navada, je šlo pri odkritju za naključje. Dr. Sterman se je zavedel, da so to tiste mačke, ki so sodelovale v prejšnjem eksperimentu. Nato je ugotovil, da je razlika med odpornimi in neodpornimi mačkami v fiziološki spremembi v možganih, ki jo je povzročil trening neurofeedbacka. Odkritje je bilo zelo pomembno, saj je to pomenilo, da bi lahko z neurofeedbackom pomagali bolnikom z epileptičnimi napadi. Kar se je kasneje izkazalo za pravilno. Seveda pa uspešnost variira od bolnika do bolnika glede na izraženost simptomov.Električna možganska aktivnost se meri glede na višino (amplituda, merjena v mikrovoltih), hitrost (koliko ciklov na sekundo, merjena v herzih) in obliko (morfologijo) možganskih valov na različnih regijah možganov. Možganske valove v grobem razdelimo od nižjefrekvenčnih do višjefrekvenčnih na: delto, teto, alfo, beto in gamo. Glede na raziskave kanadskega znanstvenega para Thompson obstajajo še podkategorije, ki korelirajo z določenimi mentalnimi stanji na centralnih pozicijah v možganih. Delta (1–3 Hz) – dominira, ko spimo, povečana je v budnem stanju pri pacientih s poškodbo možganov in težavami pri učenju. Teta (4–7 Hz) – orientacija navznoter, kreativne, inovativne misli, ki pa se lahko izgubijo, če osebo »zdramimo« iz zasanjanega stanja; oseba v teta stanju ni osredotočena na zunanje učenje, ne posluša, je v svojem svetu. Alfa (8–12 Hz) – nižja alfa, orientacija navznoter, povečana dominacija pri nekaterih vrstah meditacije; višja alfa korelira z optimalno pozornostjo t. i. zono optimalnega funkcioniranja, stanjem, ki ga opazimo pri najuspešnejših športnikih. Beta (13–36 HZ) – senzomotorni ritem je stanje, ki korelira z inhibicijo motoričnih in senzoričnih inputov in vzdrževanjem stanja pozornosti in fokusa, stanje umirjene pozornosti, za izboljšanje imunosti in zmanjšanje anksioznosti ter impulzivnosti; gre za prijetno stanje, v katerem naj bi čez dan preživeli največ časa. Osrednja beta je stanje, ki korelira z reševanjem različnih problemov, kognitivno ali motorično aktivnostjo, prisotno tudi pri učenju novega materiala. Visoka beta korelira z mentalno intenzivnostjo ali anksioznostjo, ko si nekaj močno želimo doseči in se preveč trudimo, da je učinek ravno nasproten. Zelo visoka beta pa je povezana s stanjem t. i. zaposlenih možganov, to je stanje, ki se navezuje na procesiranje mnogoterih idej ob istem času in pri določenih posameznikih, ki se soočajo z različnimi problemi, in predstavlja utrujajoče negativno premlevanje, ki se ne konča niti v času počitka. Gre za stanje, ki najbolj moti optimalno izvedbo naloge pri vrhunskih športnikih in menedžerjih. Prav tako bi lahko to stanje pri določeni frekvenci koreliralo z družinsko zgodovino alkoholizma oz. odvisnosti. Gama ritem (40 Hz) je povezan s pozornostjo in reševanjem težkih kognitivnih nalog.Pri motnji ADHD opažamo tipične vzorce možganskega valovanja na specifičnih možganskih regijah. Poenostavljeno rečeno lahko z vedenjem otrok, ki imajo diagnosticirano to motnjo, povežemo nekatere značilne indice, ki jih opazimo pri merjenju. Potem ko lahko po evalvacijskem merjenju potrdimo pojav hitrejšega ali/in počasnejšega valovanja na določenih področjih, lahko začnemo trening. Z otroki s hiperaktivno komponento navadno delamo po načrtu, ki vključuje tako prvine biofeedback treninga (učenje sproščanja, pravilnega dihanja ...) kot tudi neurofeedback treninga.Hiperaktivni otroci imajo navadno pridružene še druge težave, ki lahko nastanejo ali se poslabšajo v času šolanja. To so povečana tesnoba, šibka samopodoba, fobije ... Šolski sistem se žal še vedno precej neuspešno spopada s posamezniki, ki ne gredo gladko skozi njegovo sito po vnaprejšnjih merilih in pravilih. Otroci z motnjo ADHD se v resnici izredno težko dalj časa koncentrirajo, so izredno impulzivni, čeprav so nemalokrat izjemno inteligentni. Ko jih šolsko okolje zaradi tega »ožigosa« za manj sposobne oziroma problematične, se poleg stalnih pojavijo še nove težave. Zato je izjemno pomembno, da jih naučimo sproščanja, saj povečana tesnoba pred izzivi povzroči še večji upad ali popolno blokado miselnega procesa. Pri treningu neurofeedbacka pogojujemo predvsem boljšo koncentracijo oziroma osredotočenost z reduciranjem počasnejšega valovanja, ki otežuje tipične šolske izzive. Trening kombiniramo tudi s posebno prilagojenim računalniško vodenim kognitivnim programom, ki deluje na nevroplastičnost in pomaga izboljšati pozornost, spomin, izvršilne funkcije ter vizualno polje.Otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti imajo težave s t. i. privzeto mrežo delovanja (default mode network – DMN) v fazi mirovanja in počivanja. DMN pripomore k procesiranju in razumevanju notranjega, reflektivnega sveta osebe ter sveta sebstva in okolice. Neurofeedback je, kot sem že omenila, oblika EEG operativnega pogojevanja, ki trenira samoregulativne sposobnosti s pomočjo vmesnika med možgani in računalnikom. Biofeedback sistem, ki se uporablja pri neurofeedbacku, je sestavljen iz hardvera in softvera z računalniškimi avdio- in videozmožnostmi za korekcijo nepravilnih možganskih vzorcev, ki so povezani z določenimi mentalnimi stanji in kognitivnimi težavami ...