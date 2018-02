Najprej Slovenija. Kaj pa potem?

Kolikor že je zanimiva zunanja politika, zaradi nje ne bi smeli zanemariti slovenske notranje. Nanjo – čez dobre tri mesece bodo državnozborske volitve – opozarja nekaj političnih strank. Predsednik vlade Miro Cerar je že jasno povedal, da želi svojo stranko »uspešno popeljati na državnozborske volitve«. Skliceval se je na dober vladni program, na dobro vladno »bilanco« in na odlične kandidate. S tem se seveda ne strinjata niti NSi niti SDS, ki sta se ob različnih priložnostih v zadnjih nekaj dneh bržkone že spustili v predvolilno tekmo.



Ko te vklene lastni vzorec



Tudi če postavimo slovensko notranjo politiko pred zunanjo, pa ne kaže prezreti zgodbe dijakov s Floride, točneje iz Parklanda, kjer je nekdanji dijak Nikolas Cruz prejšnjo sredo z avtomatskim orožjem pokosil in ubil 17 ljudi. Preživeli in someščani so se v naslednjih dneh podali na protestni pohod, se neposredno naslovili na predsednika Donalda Trumpa in zahtevali, naj razbrzdani prodaji orožja naredi konec, kajti ponavljajoče se morije med nedolžnimi prebivalci Amerike so zadosten argument proti prosti prodaji najmanj avtomatskega orožja.