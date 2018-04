Najsrečnejši ljudje na svetu

Ko sem prebirala čisto svežo raziskavo javnega mnenja Ogledalo Slovenije, ki jo je opravila agencija Valicon, sem se spomnila na film Vse je izgubljeno režiserja J. C. Chandorja z Robertom Redfordom v glavni vlogi. V filmu nastopa samo en človek, jadralec, ki z majhno jadrnico pluje po neskončni modrini Indijskega oceana. Neke noči se v jadrnico zaleti velik kontejner, poln športnih copat, ki je očitno padel s tovorne ladje, in jo usodno poškoduje.



Povezave s svetom ni več in glavni junak ostane sam. Čeprav se vsak dan bolj potaplja, je miren, popravlja ladijsko dno, se trudi usposobiti radijsko postajo, pregleduje zaloge hrane, se zjutraj natančno obrije in preživi brutalno nevihto, ki vrti jadrnico, kot da je igrača. Tudi ko izgubi tla pod nogami in pristane v gumijastem čolnu, okoli katerega plavajo lačni morski psi, ne izgubi moči in upanja. Postane nam jasno, kaj je mislil Ernest Hemingway, ko je dejal, da je pogum milost pod pritiskom.



Tovorne ladje, ki plujejo mimo brodolomca in ki so pravzaprav povzročile uničenje jadrnice, so tako velikanske, da ne slišijo njegovih klicev na pomoč in ne opazijo signalnih raket, ki jih izstreli v nebo. Film ni le zgodba o boju z divjo naravo, ampak ga lahko razumemo tudi kot metaforo sodobnega časa, ko človek v stiski ne mora več računati na družbo, državo ali korporacije, ampak le še sam nase.



Na film Vse je izgubljeno se nikakor nisem spomnila zaradi pesimističnega naslova, saj omenjena raziskava ugotavlja, da smo Slovenci dva meseca pred parlamentarnimi volitvami veliko bolj srečni in optimistični, kot smo bili leta 2014. Tudi splošno stanje v državi ocenjujemo kot dobro.