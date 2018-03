Pomisleki: Nasilje samoumevnosti

Iz prvega razreda osnovne šole se spominjam prakse kaznovanja z ravnilom. Kadar otroci nismo sledili pouku, smo morali dati na mizo obe roki in učiteljica nas je z ravnilom udarila po prstih. Ne spomnim se več, kaj sem nekega dne naredila narobe, da je ta kazen doletela tudi mene. Slika trenutka, ko me je učiteljica z ravnilom udarila po prstih, pa mi je do danes ostala v spominu. Fantje so bili v šoli včasih zlasani ali potegnjeni za ušesa, punce so bile prav tako kdaj pocukane za kite, udarec z ravnilom pa je bil hujša kazen.

Nihče se ni nad udarci pritožil. Ko nas je takšna kazen doletela, smo se deklice običajno zjokale, nekateri fantje pa so poskušali brez solz vzdržati bolečino. Mnogi si niso upali povedati staršem, da so bili v šoli tepeni, ker bi se kaj lahko zgodilo, da bi jih dobili še doma. V tistih časih je bilo samoumevno, da se je otroke fizično kaznovalo. Lahko da so starši in učitelji samo ponavljali to, česar so bili v mladosti deležni sami; lahko so krivili otroke, rekoč, da so si pač zaslužili; ali pa so sledili kakšnim vzgojnim napotkom tistega časa, ki so propagirali fizično kaznovanje.



In kako so se nekoč na fizično nasilje nad otroki odzvali opazovalci? Predstavljajte si, da bi pred tridesetimi leti nekdo sredi ulice oklofutal otroka. Mimoidoči bi si najbrž mislil, da si je otrok takšno kazen zaslužil. Malo verjetno je, da bi se kdo ustavil in rekel staršem, naj nehajo, še manj verjetno je, da bi kdo poskušal nasilje preprečiti. Tudi policije nihče ni poklical. Kaznovanje otrok v javnosti je bilo takrat nekaj samoumevnega.