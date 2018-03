Ne gre za pravico revnih do pomoči. Gre za pravico ne biti reven

Že poldrugo desetletje skuša javnost prepričati, da je treba okrepiti javno zdravstvo in se z odpravo socialne neenakosti postaviti na stran revnih. Bil je zdravstveni minister v Drnovškovi vladi, zdaj je predsednik Rdečega križa Slovenije in svetovalec ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc. Pred volitvami nagovarja vlado in stranke k zavezujočemu odnosu do bistvenega področja slovenske države.



V javnem prostoru sem zasledil vašo misel, da v predlogu novega krovnega zdravstvenega zakona ukinitev dopolnilnega zavarovanja pomeni kar civilizacijski premik. Kako bi to utemeljili?



V mislih sem imel zasuk od trenda, ki ga spremljamo od takrat, ko smo s samostojno državo zamenjali dogmo komunizma z dogmo neoliberalizma – lažne znanosti v službi superbogatih. Takrat smo se znašli v svetovnem procesu socialnega razslojevanja, v katerem bogati postajajo vse bogatejši in revni vse revnejši; pridobili smo sto tisoč brezposelnih in četrt milijona ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Denar spodnjih dveh tretjin državljanov se na najrazličnejše načine preliva k zgornjemu odstotku, in to ne zaradi njegove sposobnosti, temveč zaradi njegove dominacije v centrih odločanja in vladanja.



Ključni mehanizem, s katerim socialna država omogoča redistribucijo dohodka v obratno smer, to je od premožnejših k revnejšim, so davki. Pa ne vsi. Edini davki, ki res prerazporejajo bogastvo v prid revnejših, so progresivni. Tak davek je pri nas samo dohodnina, ki narašča po davčnih razredih od 0 do 50 odstotkov in malenkostno ublaži dohodkovno neenakost, vendar z njo zberemo komaj petino vseh davkov, kar je najmanj od vseh držav v EU. Vsi drugi so bolj ali manj proporcionalni oziroma sorazmerni z davkoplačevalčevo zmožnostjo plačila. Ker je davek izražen v odstotku dohodka, je samoumevno, da posameznik z desetkrat večjo plačo plača desetkrat večji nominalni znesek. Grozljivo je, da bogati ljudje kričijo, da jim zato pripada več pravic kot revnejšim, in si domišljajo, da država z njihovim denarjem daje potuho tistim, ki niso tako sposobni kot oni. Res je, da tak način pobiranja davkov pomeni solidarnost med revnimi in bogatimi, vendar se da na tisoč in en način dokazati, da prav revnejši državljani omogočajo bogatim, da postajajo vse bogatejši. Proporcionalni davek ne spreminja dohodkovne neenakosti. Še huje: velikokrat celo povečuje dohodkovno neenakost.



Lahko to utemeljite?



Vzemimo na primer socialne prispevke, s katerimi zberemo dve petini vseh davkov. Slovenija je med petimi članicami EU z najvišjim deležem teh prispevkov v BDP. Uvrščeni so med davčne olajšave, kar pomeni, da celoten davek plačujejo samo najrevnejši, ki zaradi nizkih dohodkov ne plačujejo dohodnine in z nobeno davčno olajšavo ne pridobijo ničesar, najbogatejši pa zaradi olajšave plačajo polovico manj: ne plačujejo torej zdravstvenega prispevka v višini 6,36 odstotka, temveč 3,18 odstotka. Socialni prispevki so torej izrazito regresiven davek, ki razpoložljivi dohodek revnih bolj zmanjšajo kot dohodek bogatih in povečujejo dohodkovno neenakost.