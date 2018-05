Ne smemo se boriti proti levim ali desnim. Boriti se moramo proti sranju

Do naslednjega predavanja na medijskem festivalu v Perugii je bilo še četrt ure. Ker sem zaradi slabe orientacije in slabega telefona pretaval že preveč ulic, da bi se mi ljubilo narediti še en krog po sicer izjemno slikovitem mestnem središču, sem sedel ob etruščanski vodnjak. »Kako fascinantno: iz 13. stoletja! V Seattlu, od koder prihajam, nimamo ničesar starejšega od sto let,« je začel nakladati moški ob meni, prototip nadležnega ameriškega turista. Upajoč, da čim prej utihne in me pusti pri miru, sem mu nalahno prikimal, a moje želje se niso uresničile. »Prvič sem v Evropi. Zanimivo, da prav v Perugii, ki je tesno povezana s Seattlom. Žal ima ta povezava bolj žalostno vsebino. Seattlečanka Amanda Knox je bila pred leti obtožena, da je v Perugii ubila svojo cimro. Prijatelji so me pred odhodom zato zbadali, naj se izogibam težavam, da ne pristanem v zaporu.« Iz uvidevnosti do bralca navajam le ključne poudarke njegovega monologa.



Tako zagreti pripovedovalec zgodb je morda med nastopajočimi, me je prešinilo. Še preden mi je uspelo misli pretvoriti v vprašanje, mi je sogovornik postregel z odgovorom, da na festivalu predstavlja najnovejšo knjigo Alt-America: the Rise of the Radical Right in the Age of Trump. Hkrati mi je v roke potisnil vizitko. David Neiwert, pisatelj in novinar.



Kariero je konec sedemdesetih začel v Idahu, zgrožen nad vplivom »lovcev na čarovnice« se je – čeprav je imel v mladosti raje republikance – hitro postavil na levi politični pol. Med prvimi je spoznal prednosti interneta: dokončno se je uveljavil z blogom Orcinus, na katerem še danes benti nad ekstremisti in, še raje, teoretiki zarote. Podobne tematike obravnava v knjigah, do danes jih je izdal sedem. Za delo And Hell Followed With Her: Crossing the Dark Side of the American Border, spisano na podlagi resnične zgodbe o umoru mehiškega prebežnika Raula Floresa in njegove devetletne hčerke Brisenie, je leta 2014 dobil nagrado international latino book award.



Sproščenost je eden glavnih atributov dogajanja v Perugii. Novinarji in drugi govorci, vajeni neprestanega stresa in naglice, se v trenutku asimilirajo z ležernimi domačini in si znajo vzeti čas za vsako vprašanje. Ni strogih varnostnih pregledov, prizorišča so tesno skupaj, program je razvlečen od srede do nedelje. Zato me niti ni toliko presenetilo, ko se je Neiwert takoj strinjal, da naslednji dan opraviva intervju.



Ste bolj sproščeni, ker ste sami v sobi?



Da, saj nimam nikogar, ki bi ga lahko ubil (smeh).



Kar osem let je trajalo sojenje Amandi Knox, ki je bila obtožena umora cimre Meredith Kercher, preden so jo dokončno oprostili obsodbe. Kakšno podporo javnosti je v tem času imela v domačem mestu?



Le redki so verjeli, da je kriva. Bila je tipična Seattlečanka in nikoli prej ni zašla v težave: prijazna, dobro vzgojena, a žal tudi naivna. Imam občutek, da v Perugii še vedno mislijo, da je umorila svojo cimro. Njen primer pokaže razlike v sodnem sistemu v ZDA in Evropi: pri nas zaradi pomanjkanja dokazov sploh ne bi prišel na sodišča. Obstajale so le teorije tožilcev.



Danes bi neresnične informacije, ki so krožile okrog nje, verjetno poimenovali s pojmom, ki zaradi pretirane rabe izgublja svoj pomen: lažne novice.



Ne samo to, Donald Trump resnične novice poimenuje lažne in s tem ustvarja prostor, v katerem nihče več ni gotov, kaj je res in kaj ni. Lažne novice so neresnične informacije, ki krožijo po spletu z namenom zavajati ljudi. Tipičen primer je pornografski posnetek Hillary Clinton. Je popolnoma izmišljen, a ljudje, ki sovražijo Clintonovo, dobijo potrditev.



Lažne novice hitro prerasejo v teorije zarote. Te so zelo privlačne, ker v ljudeh vzbujajo občutek moči, četudi je to daleč od resnice. Mislijo, da imajo skrivne informacije, ki jih nima nihče drug, in prezirajo druge, ki »lahkomiselno nasedajo« uradnim razlagam.



Katera teorija zarote vam je najljubša? Vas najbolj nasmeji?



Nevihta (The Storm) je trenutno verjetno največja in zelo zanimiva teorija zarote. Njeni privrženci verjamejo, da nekdanji direktor FBI Robert Mueller v sodelovanju z Donaldom Trumpom preiskuje pedofilske mreže (pedophilic ring) pod okriljem demokratov, vmešavanje Rusov v ameriško politiko in še marsikaj drugega. Skratka, gre za skupek drugih teorij – vpletenost Hillary Clinton v pedofilske mreže pojasnjuje tudi teorija Pizzagate, denimo.



Moja najljubša izvira iz devetdesetih let, njeni privrženci pa ji verjamejo še danes. Zvezna agencija za obvladovanje izrednih razmer (Fema) naj bi skupaj zbrala vse državljane ZDA in jih poslala v koncentracijska taborišča. Naredili so celo zemljevid, kje so zgrajena. Precej jih je bilo na severozahodu, zato sem jih nekaj obiskal. Bila so preprosta vojaška vadbišča.



Mimogrede: ste vedeli, da Slovenija načrtuje zavladati svetu? Ima najpopularnejšega filozofa, prvo damo ZDA in predsednika evropske nogometne zveze.



Noro. Ampak Melania je čudovita. Žal mi je zanjo – verjetno je ujeta v past, iz katere ne more uiti. Ko je izvedela, da je Trump zmagal na volitvah, se je zaklenila v sobo in jokala ves dan. Želela ga je zapustiti že pred volitvami, a ga zaradi kampanje ni smela.



So te informacije preverjene? Zvenijo kot še ena teorija zarote.



Seveda niso, to so le govorice z ulice. Nimam pojma, kaj je res, ampak zdijo se mi kredibilne. Ustrezajo zgodbi.