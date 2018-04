Nemci niso dovolili predaje Puigdemonta. To je velik udarec za špansko pravosodje

Zaslužna profesorica za kazensko pravo in kriminologijo ljubljanske pravne fakultete in članica SAZU, njena bibliografija obsega prek 400 del. Pogovarjali sva se predvsem o nesrečni nemški aretaciji katalonskega voditelja, sogovornica podrobno razlaga evropski nalog za prijetje in predajo, razlike v opisu kaznivega dejanja v španskem in nemškem kazenskem zakoniku, instituta ekstradicije in predaje.



Kakovost demokracije v Evropi se dramatično znižuje. Potegniti je mogoče dolg lok od Grčije do Katalonije, tu zraven so še čedalje bolj avtoritarni režimi v vzhodni Evropi. Kako vidite stanje demokracije?



Stanje demokracije se je bistveno spremenilo od leta 1991 in tudi od časa, ko je Slovenija postala članica Evropske unije. Zelo važen vzrok je bila gotovo finančna kriza, ki se je razširila v ekonomsko in tudi družbeno krizo. To se mi zdi pomemben dejavnik, drugi pa je seveda problematika beguncev in priseljenski val, ki očitno ni bil spontan, ampak na neki način režiran oziroma dopuščen. Eden od razlogov zanj je bila gotovo tudi velika odprtost kanclerke Angele Merkel za sprejemanje beguncev. Ta dva dogodka in procesa, ki sta ju sprožila, sta verjetno precej prispevala k temu, da se je stanje demokracije dejansko spremenilo.



Kar zadeva evropsko poseganje v Grčijo, ni bilo deležno splošnega aplavza, tudi v sami Nemčiji je bilo slišati močne glasove proti temu. V Zeitu in Spieglu, ki ju spremljam, je bilo zaslediti stališča, nasprotna tistim, ki jih je imela kanclerka Merklova in zlasti finančni minister Schäuble, ki je bil najpomembnejši faktor, vplival je na to, kako se je vsa Evropska unija odzvala na grško finančno krizo. Tudi pri nas je bilo mogoče slišati različne glasove, to je po svoje imelo posledice na to, kako se je skušalo upravljati in regulirati krizo v Sloveniji. S temi procesi je povezan tudi vzpon radikalnih strank, ki so se začele pojavljati tudi v zahodnoevropskih državah. Marine Le Pen in njen oče Jean-Marie sta bila močno prisotna, ampak stare demokracije imajo vendarle to moč v sebi, da angažirajo svoje državljane ob takšnem pojavu in ga nevtralizirajo.



Katalonija je postala evropski problem. Z nesrečno nemško aretacijo Puigdemonta ni več problem Španije, temveč zelo evropsko vprašanje. Kako komentirate? Vas je aretacija presenetila? Pred tem ga dve državi nista prijeli na podlagi mednarodne tiralice.



Ne poznam natančno položaja v Belgiji in tega, kakšen razlog je bil, da nalog ni bil naslovljen že na belgijske organe. Čeprav naj bi šlo za pravno vprašanje, je to seveda tudi politično vprašanje par excellence. Prebirala sem Soir in videla, da je flamski del Belgije zelo naklonjen Kataloniji, kar seveda ni presenetljivo. Mogoče je to razlog, da Španija naloga za prijetje in predajo ni izdala za Belgijo. Vsekakor pa je očitno, da so Puigdemontu sledili, bil je nadzorovan, in če so v Nemčijo poslali nalog, ni presenetilo, če so mu Nemci odvzeli prostost. Potem so ga izpustili z varščino. V prvem sklepu, ki so ga sprejeli in ki bo zdaj še enkrat preizkušen, so dovolili predajo samo za neke vrsto zlorabe javnih sredstev in ne za upor (rebellion), kar je bila glavna zahteva španskega pravosodja. Zanimivo je, da so preizkušali tako imenovano dvojno kaznivost.



Razložite, prosim.



To je posebnost tega naloga. Do tega naloga smo poznali samo ekstradicijo. To je star institut, ki se izvaja tako, da je en del političen in gre prek zunanjega ali pravosodnega ministrstva, ugotavlja se zlasti tako imenovana dvojna kaznivost. To pomeni, da mora biti dejanje, za katero se zahteva izročitev, v enaki obliki kaznivo tudi v državi, ki naj osebo izroči. Pri nalogu za prijetje in predajo pa je dvojna kaznivost odpravljena, in sicer tako, da je najprej navedenih 32 kaznivih dejanj, ki jih imenujemo kataloška kazniva dejanja – za te se dvojna kaznivost ne preverja, ker velja predpostavka, da morajo članice EU zaupati pravnemu sistemu druge članice in da gre za dejanje, ki je kaznivo v obeh sistemih. Med temi dejanji so uboj, kaznivo dejanje, ki je enako ali podobno v vseh pravnih sistemih, a tudi rasizem, ki kot tak ni opredeljen kot kaznivo dejanje in je lahko v različnih pravnih sistemih zelo različno opredeljen. Kljub temu se zanj ne preverja dvojne kaznivosti. Pri preostalih kaznivih dejanjih, torej tistih, ki niso navedeni v tej listi, se dvojna kaznivost lahko preverja in kaznivega dejanja upora (rebellion) ni med kataloškimi kaznivimi dejanji. Nemško sodišče je zato preverjalo, ali sta opis kaznivega dejanja, kakršen je v španskem kazenskem zakoniku, in opis podobnega kaznivega dejanja, kakršen je v nemškem, enaka. Ugotovili so, da nista, zato niso dovolili predaje za to kaznivo dejanje. To je seveda velik udarec za špansko pravosodje. Pomeni, da nalog v tem delu ni bil upravičen. Zato je predaja Puigdemonta zelo vprašljiva.