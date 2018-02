Neposredna proizvodnja omike

Kdo proizvaja in kdo troši? Če industrija proizvaja tukaj in zdaj, so produkcijski učinki javnega sektorja časovno teže opredeljivi. V vulgarnem besednjaku bi lahko rekli, da zdravstvo popravlja tiste dele družbene aparature, ki se je v preteklosti med produkcijo nove vrednosti pokvarila. Zdravstvo popravlja delovno silo. Serviserji v industriji so cenjeni ljudje. Serviserji delovne sile so manj cenjeni. Šolstvo proizvaja delovno silo prihodnosti, od kakovosti šolstva pa je odvisno, kakšna bo ta delovna sila. Bo kreativna ali brez idej? Pismena ali nepismena? Omikana ali zarukana? Bo znala misliti ali bo v industrijo prišla zabita delovna sila? Mednarodno primerljivi podatki kažejo, da je slovensko šolstvo dobro. Povedano v vulgarnem besednjaku: input delovne sile, ki prihaja v produkcijo, je dober. Je precej bolj pismen kot input v ZDA.