Nevarnost črnega gozda

Kako se na prvi stik z nezemeljskimi civilizacijami pripravljajo Kitajci? Vprašanje ni ravno telebansko, ker so prav v tej deželi naredili največji radijski teleskop na svetu, dvakrat večji od ameriškega v Arecibu, Portoriko. Stvar je videti tako, da so 300 metrov široko parabolično anteno, kot lahko beremo v reviji Global, raztegnili po naravni kotlini v visokem deževnem gozdu in tako v svojem spektru vohuni skoraj po vsem vesolju.



Glede na trilogijo, ki jo zaključuje Liu Cixtina, nesporna avtoriteta za te reči, sledi en sam imperativ: »Nobena civilizacija ne bi smela nikoli razglašati svoje navzočnosti v kozmosu. Vsaka druga civilizacija, ki bo izvedela za njen obstoj, jo bo imela za grožnjo svojemu širjenju – to je značilnost vseh civilizacij, ki odstranjujejo tekmece, dokler ne naletijo na nekoga z naprednejšo tehnologijo, ta pa nato uniči njih.«



Črnogledi kozmični nadzor je Liu Cixtina poimenoval s »teorijo temnega gozda«, ker vsako civilizacijo v vesolju predstavlja kot lovca, ki v noči brez mesečine preži v gozdu in opreza za prvim šumom, s katerim se bo izdal tekmec. Potemtakem še en boj za obstanek, selekcija vrst?



Smo bili Slovenci iz tega temnega gozda že kdaj tarča ali pa smo to že tako ali drugače pravzaprav vseskozi v tej strašni hladni divjini? Kakorkoli bo, Seti (organizacijo za iskanje zunajzemeljskih inteligenc) so pred četrt stoletja zasnovali Američani, a so naposled razglasili »konec lova na Marsovce«; zdaj pa je stvar prevzela Kitajska, in rekli bi lahko, da si je tako na pol formalno podredila tudi zelene možiclje.



Torej Slovenija v temnem gozdu, kot bi se menda smelo reči sedanji Evropi in svetu. Če smo še pred četrt stoletja obešali zastave in pretiravali z Zdravljico in Golico, bi se morda zdaj zdelo bolje malce umiriti, se naučiti vsaj taborniških veščin prikrivanja in poškiliti v modrosti nekdanjih kitajskih učenjakov. Recimo: v vrvežu, kakršen je nenadoma zajel Evropo, se je liliputanski civilizacijski tvorbi najbolje vsaj začasno zadržati v ozadju.